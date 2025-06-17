Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Нідерланди переграли Норвегію у 2-му турі Євро-2025 U-19

Олексій Мурзак — 17 червня 2025, 21:10
Нідерланди переграли Норвегію у 2-му турі Євро-2025 U-19
UEFA

У вівторок, 17 червня, матчами другого туру групи В продовжився чемпіонат Європи серед команд U-19.

Так, у першому поєдинку ігрового дня збірна Нідерландів за рахунком 2:0 переграла команду Норвегії.

Обидва голи були забиті у другому таймі – відзначилися Сміт та Конаду.

В іншому матчі групи Німеччина грає проти Англії.

Чемпіонат Європи – U19
2 тур, 17 червня
Група В

Норвегія – Нідерланди 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 65 Сміт, 0:2 – 83 Конаду

Нагадаємо, збірна України U-19 невдало провела етап відбору на Євро-2025. Спочатку був програш у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), а в останньому матчі напіврезервний склад дав бій Нідерландам (0:1).

збірна Англії з футболу Збірна Нідерландів з футболу Збірна Німеччини з футболу збірна Норвегії з футболу Євро-2025 U-19

збірна Норвегії з футболу

Роналду вийшов на друге місце серед бомбардирів за всю історію Ліги націй
Немає слів, – Доннарумма висловився про розгромну поразку Італії
Хорватія декласувала Гібралтар, Норвегія розгромила Італію у кваліфікації чемпіонату світу 2026
Чехія та Норвегія забили по чотири голи, Уельс врятувався від поразки Північній Македонії у відборі на ЧС-2026
Північна Македонія розгромила Ліхтенштейн, Норвегія розбила Молдову у відборі ЧС-2026

Останні новини