В Іспанії суддя доводив, що матч неможливо провести через сильну зливу: відео стало вірусним

В Іспанії стався курйозний епізод перед матчем четвертого дивізіону, який довелося переносити через сильну зливу. Арбітрам навіть знадобилися відеодокази, щоб підтвердити, що футбольне поле перетворилося на справжнє озеро.

У мережі швидко розлетілися кадри, на яких суддя намагається перевірити стан газону, але футбольний м'яч замість звичного відскоку просто падає у воду.

Незвичайна ситуація виникла перед поєдинком сьомого туру Сегунди Федерасьйон між Пенья Депортіва та УКАМ Мурсія, який спочатку планували провести в неділю, 18 жовтня.

Через сильні опади поле стадіону "Кампо Мунісіпаль де Санта-Еуларія-дес-Ріу" на острові Ібіца опинилося під водою, тож головний арбітр вирішив особисто перевірити, чи дозволяє стан газону розпочати гру.

Суддя вийшов на поле, де вода сягала майже щиколоток, і спробував перевірити відскок м'яча. Однак експеримент виявився красномовнішим за будь-які пояснення: замість того, щоб відскочити від газону, м'яч опустився у величезну калюжу та залишився у воді. За таких умов провести футбольний матч було практично неможливо.

Відео незвичайної перевірки швидко набуло популярності в соціальних мережах. Курйозність ситуації полягала в тому, що арбітрам довелося буквально демонструвати очевидне — після зливи поле не було придатним для гри.

Зрештою матч перенесли на понеділок, 19 жовтня. У підсумку командам усе ж вдалося зіграти, а перемогу з рахунком 1:0 здобула УКАМ Мурсія.

Раніше повідомлялося, що у Чилі завірусився епізод, під час якого журналіст випадково перегородив оператору огляд на поле, за що отримав по потилиці.