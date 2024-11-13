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Суркіс пропустив прямим ударом із кутового: збірна України U-19 сенсаційно програла Казахстану

Руслан Травкін — 13 листопада 2024, 21:56
Суркіс пропустив прямим ударом із кутового: збірна України U-19 сенсаційно програла Казахстану
УАФ

У середу, 13 листопада, відбувся матч мінітурніру кваліфікаційного раунду Євро-2025 серед команд до 19 років між збірними України та Казахстану.

Перемогу досить сенсаційно здобули представники Казахстану з рахунком 2:1.

Команда Дмитра Михайленка провалила перший тайм. За номінальних гостей дубль оформив Тамерлан Агіманов. Особливо красивим видався другий гол – форвард казахів забив В'ячеславу Суркісу прямим ударом із кутового.

У другому таймі "синьо-жовті" заграли набагато активніше. Ільдар Мендигалієв рятував команду досить часто. Не зумів він стати героєм лише під час удару Матвія Пономаренка з пенальті на 62-й хвилині.

Євро-2025 – кваліфікація
Перший етап, 1 тур, 13 листопада

Україна – Казахстан 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Агіманов (9), 0:2 – Агіманов (35), 1:2 – Пономаренко (62, пен)

Крім України та Казахстану у цьому мінітурнірі зіграють Нідерланди та Словенія. До наступного раунду відбору вийдуть дві кращі команди, а також найкраща третя серед 13 кваліфікаційних груп.

У наступному поєдинку команда Дмитра Михайленка зіграє 16 листопада проти команди Словенії, а завершальним матчем українців на мінітурнірі буде зустріч 19 листопада із Нідерландами.

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