Юнацька збірна України поступилась Нідерландам у відборі на Євро-2025

Збірна України U-19 поступилась Нідерландам у межах кваліфікації на Євро-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол в активі 18-річного нападника Феєнорда Аймен Сліті. Форвард зі своєї половини поля використав вихід віч-на-віч з голкіпером українців (1:0).

Євро-2025 – U-19

Кваліфікація, 3 тур, 19 листопада

Нідерланди U-19 – Україна U-19 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Сліті

Нідерланди (U-19): Геркенс, Дейкстра (Ратерінк, 46), Угву, Янсе, Боуланд (Ротс, 46), Ланд (Брем, 81), Кун, Сміт (Уфкір, 46) Сліті, Берграф (Конаду, 59), Уріп.

Україна (U-19): Бакус, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дігтярь, Іщенко, Синчук, Осипенко (Цуканов, 63), Лень (Вернаттус, 81), Гусол (Пшеничнюк, 46), Ломага (Шевченко, 63).

Попереджені: Сміт (13), Янсе (21), Ланд (52) — Шевченко (86)

Крім України та Словенії у цьому мінітурнірі грають Нідерланди та Казахстан. До наступного раунду відбору вийдуть дві кращі команди, а також найкраща третя серед 13 кваліфікаційних груп.

У першому турі команда Дмитра Михайленка програла Казахстану з рахунком 1:2, а в другому мінімально поступилася Словенії (0:1), через що достроково втратила шанси на вихід в еліт-раунд відбору.