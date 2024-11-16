Юнацька збірна України поступилась Словенії у відборі на Євро-2025

Збірна України U-19 поступилась Словенії у межах кваліфікації на Євро-2025.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол в активі гравця Удінезе Давід Пеїчич, який головою замкнув простріл з флангу.

Євро-2025 – U-19

Кваліфікація, 2 тур, 16 листопада

Україна U-19 – Словенія U-19 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 49 Пеїчич

Україна (U-19): Суркіс, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дігтярь (Вернаттус, 88), Іщенко, Синчук, Бауманн (Осипенко, 46), Цуканов (Лень, 88), Гусол (Шевченко, 63), Ломага (Пономаренко, 63).

Словенія (U-19): Жнудерл, Петрович, Забуковник (Краньчич, 64), Орбич, Хрватин, Пеїчич (Єлен, 64), Голич, Керин, Бендра (Анжел, 90+2), Грлич (Караходжич, 46), Топалович (Корен, 70).

Попереджені: Бауманн (22), Цуканов (65), Пономаренко (90+1) — Забуковник (59), Голич (90+1).

Нагадаємо, що у першому матчі підопічні Дмитра Михайленка сенсаційно зазнали поразки від Казахстану, а словенці поступилися Нідерландам із рахунком 0:2.

У наступному поєдинку "синьо-жовті" зіграють 19 листопада із Нідерландами.