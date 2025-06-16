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Данія розгромила Чорногорію на Євро-2025

Олександр Булава — 16 червня 2025, 20:32
Данія розгромила Чорногорію на Євро-2025
УЄФА

Сьогодні, 16 червня, на чемпіонаті Європи серед гравців до 19 років стартував другий тур.

У першій зустрічі ігрового дня Данія обіграла команду Чорногорії. Дублями відзначились Майк Темсен та Нанітамо Аг'єкум, ще один гол в активі Бертельсена.

Чемпіонат Європи – U19
2 тур, 16 червня
Група А

Данія U19 – Чорногорія U19 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Бертельсен, 2:0 – 32 Темсен, 3:0 – 52 Темсен, 4:0 – 68 Аг'єкум, 5:0 – 74 Аг'єкум

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок групи А:

21:00 Румунія U19 – Іспанія U19

Нагадаємо, вчора, 15 червня, збірна України U-21 обіграла Фінляндію 2:0 у матчі 2 туру молодіжного Євро-2025.

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