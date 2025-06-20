Нідерланди розгромили Англію, Німеччина дотиснула Норвегію у вирішальних матчах групи В на юнацькому Євро-2025

У п'ятницю, 20 червня, матчами третього туру групи В продовжився чемпіонат Європи серед команд U-19.

Нідерланди завдяки дублю 18-річного нападника Феєнорда Зепіквено Редмонд, голам Кеса Сміта та Лукаса Веннегора оф Гесселінка обіграла Англію та з першого місця вийшла у півфінал.

Німеччина на останніх хвилинах змогла перевернути хід зустрічі з Норвегією та стала другою командою групи В, яка вийшла у плейоф.

Чемпіонат Європи – U19

3 тур, Група В, 20 червня

Нідерланди U19 – Англія U19 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 22 Сміт, 2:0 – 35 Редмонд, 3:0 – 42 Веннегор оф Гесселінк, 3:1 – 52 Вітлі, 4:1 – 69 Редмонд, 4:2 – 90+3 Деррі

Норвегія U19 – Німеччина U19 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Гранос, 1:1 – 85 Уедраого, 1:2 – 90+1 Ель-Мала

Напередодні відбулись вирішальні матчі у групі А, де свої перемоги здобули команди Румунії та Іспанії.