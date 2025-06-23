Іспанія у надрезультативному матчі обіграла Німеччину на шляху у фінал юнацького Євро-2025

У понеділок, 23 червня, відбувся перший півфінал чемпіонату Європи серед команд U-19.

У стартовому матчі ігрового дня Іспанія переграла Німеччину. Основний час завершився внічию – 3:3, при цьому "червона фурія" завдяки дублю Пабло Гарсії спочатку на 90+1 хвилині гри змогли зрівняти рахунок, а на 90+5 хвилині змогли вперше у зустрічі вийти вперед. Німці проявили справжній характер та відновили рівновагу на 90+9 хвилині завдяки автоголу Андреса Куенки.

Макс Мерштедт в екстратаймі забив двічі та зміг оформити хеттрик, проте цього було недостатньо – іспанці відзначились тричі та стали першим фіналістом турніру.

Чемпіонат Європи – U19

1/2 фіналу, 23 червня

Іспанія U19 – Німеччина U19 6:5 (0:1, 3:3, ДТ – 4:4)

Голи: 0:1 – 28 Мерштедт, 1:1 – 61 Гарсія, 1:2 – 78 Ель-Мала, 2:2 – 90+1 Гарсія, 3:2 – 90+5 Гарсія, 3:3 – 90+9 Куенка (автогол), 4:3 – 97 Маркес, 4:4 – 104 Мерштедт, 4:5 – 107 Мерштедт, 5:5 – 113 Віргілі, 6:5 – 119 Гарсія

Нагадаємо, збірна України U-19 невдало провела етап відбору на Євро-2025. Спочатку був програш у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), а в останньому матчі напіврезервний склад дав бій Нідерландам (0:1).