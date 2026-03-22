ЛНЗ повернув перше місце, рекорд Пономаренка, феєрія Карпат: підсумки 21 туру УПЛ

У чемпіонаті України минув 21-й тур сезону-2025/2026. "Чемпіон" згадує найцікавіші моменти поєдинків, що відбулися перед міжнародною паузою.

Середа, 18 березня

Кудрівка – Полісся 0:2

Четвер, 19 березня

Олександрія – Динамо 0:5

Металіст 1925 – Полтава 2:0

Субота, 21 березня

Кривбас – Епіцентр 2:1

Рух – ЛНЗ 1:2

Неділя, 22 березня

Верес – Колос 0:1

Карпати – Оболонь 4:0

Не визначено

Зоря – Шахтар

Розминка Гуцуляка перед матчами збірної

Поєдинок у Житомирі між Кудрівкою та Поліссям відкрив програму 21-го туру УПЛ. Номінальні господарі нічого не змогли вдіяти проти підопічних Руслана Ротаня.

Героєм поєдинку став вінгер "вовків" Олексій Гуцуляк, який відзначився дублем після виклику до лав збірної України. 28-річний футболіст набрав вражаючу форму. В останніх 8 матчах чемпіонату він сумарно зробив 10 результативних дій (6 голів + 4 асисти), тоді як у попередніх 10 виконав лише 1 гольовий пас.

Рекордсмени Динамо залишили Олександрію без тренера

У п'яти весняних матчах Олександрія зазнала п'яти поразок. Фактично поєдинок проти Динамо підбив підсумок тренерській роботі Кирила Нестеренка на чолі "містян". Срібний призер минулого чемпіонату міцно закріпився на передостанньому місці турнірної таблиці.

На фоні такого суперника динамівці виглядали "чарівниками м'яча". Свій 119-й гол у чемпіонаті України забив ветеран "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, наблизившись ще на один крок до "вічного" рекорду Максима Шацьких.

Не залишив поле без забитого голу висхідна зірка Динамо Матвій Пономаренко. 20-річний форвард довів гольову серію до семи матчів, побивши клубний рекорд за цим показником.

Після розгромної поразки урвався терпець у керівництва Олександрії. Очікується, що у понеділок "містян" очолить новий-старий тренер Володимир Шаран, який замінить Кирила Нестеренка.

Металіст 1925 пошкодував Полтаву

Харків'яни у матчі з відвертим аутсайдером чемпіонату забили лише два голи. Четвертим м'ячем у сезоні відзначився нігерієць Ітодо, який у чемпіонаті Албанії був серед топ-бомбардирів, а в Україні дещо загубився.

Другий гол у ворота Полтави забив 18-річний бразилець Баптістелла, який став рекордним трансфером в історії Металіста 1925.

Полтава вже думає про Першу лігу, а команда Младена Бартуловича ще зберігає шанси зачепитися за єврокубкове четверте місце.

Фаворити забирають очки в аутсайдерів

Кривбас зупинив переможну серію Епіцентра. Матч у Кривому Розі не виявився таким феєричним, як у першому колі, коли на двох команди забили дев'ять голів.

Підопічні Патріка ван Леувена продемонстрували характер, здобувши вольову перемогу. А от Епіцентру доведеться надолужувати згаяне в наступних поєдинках.

У Львові Рух додав сивого волосся своєму колишньому тренеру Віталію Пономарьову. За весь перший тайм футболісти ЛНЗ не змогли вразити ворота "жовто-чорних", натомість отримавши гол від Віталія Романа.

Лише в другій половині зустрічі гості вирвали перемогу завдяки влучним ударам Геннадія Пасіча та центрфорварда Данила Кравчука, який забив перший гол за команду з Черкас з початку сезону.

Завдяки перемозі над Рухом ЛНЗ вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Втім, у цьому йому допоміг Шахтар, який переніс свою гру проти Зорі.

Колос скористався проблемами Вереса

Взимку Верес втратив кількох важливих гравців. Новачки не змогли компенсувати відхід Кучерова, Куція та скандального турка Ерена Айдіна.

Підопічні Руслана Костишина надійно зіграли в обороні та витиснули максимум із моментів, забивши переможний гол наприкінці зустрічі.

Верес ризикує потрапити в зону перехідних матчів, враховуючи, що відстань від 13-го місця становить лише 2 бали.

Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий

Минуло лише два тижні після нічиєї з Кудрівкою, коли Фран Фернандес був на волосині від звільнення з посади головного тренера Карпат.

Шокова терапія подіяла на "зелено-білих". Від матчу до матчу "леви" стають по-футбольному нахабнішими. Якщо попередню перемогу над Полтавою можна було списати на рівень суперника, то матч з Оболонню підтвердив амбіції львів'ян.

Гра проти "пивоварів" стала справжнім бенефісом бразильця Бруніньйо. Півзахисник "левів" оформив дубль, а перший гол у ворота киян став окрасою 21-го туру.

Також варто відзначити іспанця Чебера, який забив у другому матчі поспіль. Своїми бомбардирськими здібностями він нагадав культового форварда Карпат Лукаса Переса, який встиг пограти в команді Арсена Венгера.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

У бомбардирській гонці визначився одноосібний лідер. Форвард Динамо Матвій Пономаренко зумів вирватися вперед завдяки голу Олександрії. Конкуренти динамівської зірки у 21-му турі мовчали, залишивши голи на наступні матчі.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 9 (10 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 8 (18)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (21)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 8 (21)

Неманья Андушич (Зоря) – 7 (17)

Проспер Обах (Шахтар, ЛНЗ) – 7 (17)

Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 7 (18)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 7 (18)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 7 (19)

Юрій Климчук (Колос) – 7 (21)

Бруніньйо (Карпати) – 7 (20)

У турнірній таблиці відбулася рокировка. ЛНЗ зрівнявся за очками з Шахтарем, але завдяки перемозі в особистій зустрічі повернувся на перше місце.

Турнірна таблиця

Чемпіонат України йде на двотижневу перерву, пов'язану з матчами збірних. Наступний 22-й тур УПЛ стартує 3 квітня.