ЛНЗ на виїзді здобув вольову перемогу над Рухом у 21 турі УПЛ

У суботу, 21 березня, відбувся черговий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому один з лідерів першості ЛНЗ здобув вольову перемогу над Рухом.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Львівський клуб відкрив рахунок під перерву, коли вже у компенсований час відзначився Віталій Роман.

ЛНЗ зумів відновити паритет у середині другої половини зустрічі зусиллями Пасіча, а за 8 хвилин до фінального свистка Кравчук зміг переломити хід протистояння, принісши у підсумку черкаській команді таку важливу перемогу.

Завдяки цьому успіху ЛНЗ відгородив себе від ризику втратити 2-гу сходинку, на яку вже у наступному турі могло претендувати Полісся.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

21 тур, 21 березня

Рух – ЛНЗ 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Роман, 1:1 – 63 Пасіч, 1:2 – 82 Кравчук

Рух: Герета, Роман, Підгурський, Товарницький, Кітела, Таллес (Рейляну, 83), М. Бойко, Притула, Клайвер (Квас, 88), Тутті (Ігор, 69), Діалло (Руніч, 69)

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Дідик, Горін, Путря (Беннетт, 73), Пастух (Кравчук, 58), Рябов, Танковський (Нонікашвілі, 46), Кузик, Авуду (Твердохліб, 6), Микитишин (Г. Пасіч, 58)

Попередження: Тутті – 22, Таллес – 42, Притула – 64, Кітела – 68, Ігор – 89 (всі Рух)

