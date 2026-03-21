ЛНЗ на виїзді здобув вольову перемогу над Рухом у 21 турі УПЛ
У суботу, 21 березня, відбувся черговий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому один з лідерів першості ЛНЗ здобув вольову перемогу над Рухом.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Львівський клуб відкрив рахунок під перерву, коли вже у компенсований час відзначився Віталій Роман.
ЛНЗ зумів відновити паритет у середині другої половини зустрічі зусиллями Пасіча, а за 8 хвилин до фінального свистка Кравчук зміг переломити хід протистояння, принісши у підсумку черкаській команді таку важливу перемогу.
Завдяки цьому успіху ЛНЗ відгородив себе від ризику втратити 2-гу сходинку, на яку вже у наступному турі могло претендувати Полісся.
Чемпіонат України – Прем'єр-ліга
21 тур, 21 березня
Рух – ЛНЗ 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+2 Роман, 1:1 – 63 Пасіч, 1:2 – 82 Кравчук
Рух: Герета, Роман, Підгурський, Товарницький, Кітела, Таллес (Рейляну, 83), М. Бойко, Притула, Клайвер (Квас, 88), Тутті (Ігор, 69), Діалло (Руніч, 69)
ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Дідик, Горін, Путря (Беннетт, 73), Пастух (Кравчук, 58), Рябов, Танковський (Нонікашвілі, 46), Кузик, Авуду (Твердохліб, 6), Микитишин (Г. Пасіч, 58)
Попередження: Тутті – 22, Таллес – 42, Притула – 64, Кітела – 68, Ігор – 89 (всі Рух)
Напередодні Кривбас виграв у Епіцентра.