Фінал – це важка гра: Пономаренко розповів про враження від матчу Чернігів – Динамо

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко розповів про враження від матчу проти Чернігова, різницю між перемогою в УПЛ та Кубку України, а також плани команди на майбутнє.

Про це він розповів журналістам після матчу.

"Це ковток свіжого повітря. Ми виграли цей кубок, і тепер є шанси пробитися в єврокубки, в Лігу Європи. Тож ми будемо все можливе для цього робити, щоб у наступному сезоні представляти Україну в єврокубках. Дай Бог добре виступити та заробляти залікові бали для України, щоб все було добре".

Він зазначив, що різниця між виграшем в українській Прем'єр-лізі та Кубку України таки присутня.

"У минулому сезоні я майже не грав, інколи виходив на заміни, а тут вже – як повноцінний гравець основного складу. Тому, звичайно, по-іншому це відчуваю. Дуже шалені емоції! Дякую всій команді, що здобули цю перемогу. Є ще до чого прагнути, але на даному етапі емоції хороші".

Пономаренко також оцінив матч проти Чернігова.

"Та добре склався (перший тайм – прим.), але, як я й кажу, на жаль, ми не могли забити гол. Впіймали у другому таймі чудовий кураж. Було важко забити, але нічого – була розмова в перерві, і вийшли зовсім з іншим настроєм. Я розумів, що ми не можемо цей кубок нікому віддати, потрібно було перемагати і все. Ми це зробили, наш капітан сьогодні забив дубль, велике йому дякую. Тепер з чудовим настроєм повертаємося додому і будемо готуватися до наступного сезону. Ще, звичайно, є остання гра, але в наступному сезоні будемо старатися вигравати не тільки кубок, а й чемпіонат України".

Гравець зазначив, що команда розуміла, що Чернігів – серйозний супротивник.

"Та не думали, що буде легше. Фінал – це важка гра. Ми розуміли, що просто так сюди команди не потрапляють, і треба налаштовуватися на серйозний бій. Так воно і було. Нас нічим команда Чернігова не здивувала: забила свій гол зі стандарту і все. Але ми мали більше голів сьогодні забивати і впевненіше перемагати".

Динамівець поділився, як команда буде святкувати перемогу в Кубку України.

"Сьогодні ще відсвяткуємо – і все. З завтрашнього дня готуємося до Кудрівки, до останньої гри сезону".

Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.

Нагадаємо, що Матвій Пономаренко разом із одноклубником Богданом Редушко не потрапили до заявки команди на матч 27 туру УПЛ проти ЛНЗ 9 травня через травми.