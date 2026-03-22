Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос на останніх хвилинах вирвав перемогу у Вереса в 21 турі УПЛ

Сергій Шаховець — 22 березня 2026, 17:26
Колос на останніх хвилинах вирвав перемогу у Вереса в 21 турі УПЛ
ФК Верес

У неділю, 22 березня, відбувся черговий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес вдома поступився Колосу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь ковалівців.

У першому таймі суперники не забивали. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Вирішальними виявилися останні хвилини зустрічі, коли захисник Колоса Козік після подачі Демченка з кутового ударом головою приніс перемогу своїй команді.

До завершення ігрового часу рахунок не змінився.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга
22 тур, 22 березня

Верес – Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 83 Козік

Турнірне положення команд в таблиці УПЛ не змінилося. Колос посідає 7 місце з 32 очками в активі. Верес йде 11-м, маючи 22 залікові пункти.

Напередодні ЛНЗ здобув вольову перемогу над Рухом, а Кривбас вдома переміг Епіцентр.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне

Чемпіонат України, УПЛ

Останні новини