Колос на останніх хвилинах вирвав перемогу у Вереса в 21 турі УПЛ
У неділю, 22 березня, відбувся черговий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес вдома поступився Колосу.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь ковалівців.
У першому таймі суперники не забивали. На перерву команди пішли з нулями на табло.
Вирішальними виявилися останні хвилини зустрічі, коли захисник Колоса Козік після подачі Демченка з кутового ударом головою приніс перемогу своїй команді.
До завершення ігрового часу рахунок не змінився.
Чемпіонат України – Прем'єр-ліга
22 тур, 22 березня
Верес – Колос 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 83 Козік
Турнірне положення команд в таблиці УПЛ не змінилося. Колос посідає 7 місце з 32 очками в активі. Верес йде 11-м, маючи 22 залікові пункти.
Напередодні ЛНЗ здобув вольову перемогу над Рухом, а Кривбас вдома переміг Епіцентр.