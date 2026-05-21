Туран – про перехід Караваєва до Шахтаря: Якщо подібні трансфери стануться, я тільки зрадію

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував інформацію, що захисник київського Динамо Олександр Караваєв може приєднатись до команди "гірників", зазначивши, що трансферна політика клубу – це зона відповідальності спортивного директора Дарійо Срни, але він буде радий такому переходу.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я переконаний: у Шахтарі дуже добре вибудована ієрархія, клуб славиться тим, що кожен уміє відповідати за свій напрям роботи, тож я цілковито довіряю в цьому питанні Дарійо Срні. Якщо подібні трансфери стануться, я тільки зрадію. Олександр Караваєв є легендою українського футболу і надзвичайним професіоналом".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ ширилась інформація, що 33-річним Караваєвим був зацікавлений донецький Шахтар, проте захисник поділився цією інформацією із керівництвом Динамо, яке у підсумку вирішило продовжити контракт із ним щонайменше на наступний сезон.