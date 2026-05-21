За крок до дива: як Чернігів ледь не переписав історію українського футболу

Репортаж із фінального матчу Кубку України з футболу, в якому Чернігів дав бій Динамо, але поступився у два м'ячі.

20 травня Львів був столицею футбольної України – саме тут відбувся фінальний матч національного Кубку між сенсаційним ФК Чернігів та київським Динамо. Для обох клубів це був найважливіший поєдинок сезону, а для Чернігова, можливо, головний матч за всю історію, адже вихід до фіналу команди, яка бореться за збереження прописки в Першій лізі та має один із найменших бюджетів у професійному футболі України, інакше як казкою не назвеш.

Для Динамо ж це був шанс врятувати сезон, у якому було програно все, що тільки можна, окрім, власне, Кубку. Ба більше, перемога в турнірі давала своєму власнику путівку до Ліги Європи, яку динамівці у чемпіонаті вибороти не змогли. І як же цікаво було б, якби Україну в єврокубках представляв клуб, який ніколи навіть не грав в елітному дивізіоні... Але все ж завершити цю казку хепіендом футболістам Чернігова не вдалося.

УАФ/Дан Балашов

З перших хвилин підопічні Ігоря Костюка очікувано володіли ініціативою та створювали гольові моменти один за одним. Однак перше взяття воріт у виконанні Віталія Буяльського не було зараховано – після перегляду VAR рефері зафіксували офсайд. Далі одразу декілька разів справжнім рятівником був голкіпер "сіверян" Максим Татаренко – багато у чому саме завдяки його діям Чернігів і дійшов до цього історичного фіналу.

Проте на 26-й хвилині навіть Татаренко був безсилим – Буяльський забив, тим самим, знавалося, де-факто поховавши інтригу в боротьбі за трофей...

До речі, щодо трофея: перед фіналом організатори провели круте шоу, в ході якого сили темряви викрали булаву, здолавши хоробрих козаків, які її захищали. Та все ж з'явився отаман, який силою змусив злодіїв повернути булаву й передав її військовому ЗСУ.

УАФ/Дан Балашов

Військовослужбовець, своєю чергою, встановив пернач на опору кубка – 11 списів, які є символом єдності одинадцяти гравців, що виборюють на футбольному полі собі – честь, а Україні – славу. Таким чином було продемонстровано, що нинішні захисники України – це нащадки славетних козаків, зокрема кошового отамана Івана Сірка, який, за легендами, не програв жодної битви.

Утім, повернімося до матчу. Вже через 8 хвилин після відкриття рахунку інтрига несподівано відродилася, чому посприяли стандарт та підтримка чернігівських уболівальників, яких приїхало до Львова близько двох тисяч.

Відновив статус-кво Романченко: після навісу зі штрафного від Шалфєєва він підрізав м'яча таким чином, що Нещерет нічим не зміг зарадити – голкіперу "біло-синіх" довелося діставати шкіряного з сітки.

А наприкінці першого тайму Чернігів міг забивати вдруге, проте Денис Безбородько не реалізував вихід віч-на-віч, пробивши повз дальню стійку.

Денис Безбородько не реалізував вихід він-на-віч за рахунку 1:1 ФК Чернігів

Не забиваєш ти – забивають тобі – це правило спрацювало у другому таймі: Буяльський оформив дубль, вдруге вивівши Динамо вперед.

А згодом на заміну вийшов Андрій Ярмоленко – легенда українського футболу, уродженець Чернігова. Уболівальники обох команд привітали його оваціями.

Об'єднував фанатів обох команд не лише Ярмоленко, а й ненависть до спільного ворога, який тероризує нашу країну. В тому числі й цей поєдинок розпочався із затримкою через повітряну тривогу, тож хіт про очільника сусідньої держави-агресорки – свята традиція.

А на 70-й хвилині Ярмоленко відзначився голом, остаточно знявши питання про переможця поєдинку. При цьому взяття воріт 36-річний гравець не святкував. Натомість радощам динамівських ультрас не було меж – вони, попри заборону на використання піротехніки, запалили фаєри, ігноруючи оголошення від служби безпеки стадіону

Після третього забитого м'яча "біло-синіх" Ігор Костюк замінив Віталія Буяльського, якого вболівальники також проводили оплесками. Після цього гра затухла: Динамо майже не намагалося атакувати, а Чернігів, на жаль, вже не міг.

На церемонії нагородження динамівці раділи не надто сильно. Мабуть, передусім з огляду на загалом невдалий сезон у чемпіонаті та єврокубках. Натомість чернігівці, які віддали всі сили через поразку були змушені задовольнитися срібними медалями, які для багатьох із них вочевидь стануть головною нагородою в кар'єрі.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Динамо відзначив гру голкіпера Чернігова Максима Татаренка, однак на запитання, чи не розглядає він підписання цього воротаря, відповів, що насамперед розраховує на власних вихованців.

Ігор Костюк dynamo.kiev.ua

"Як і в попередніх матчах, чаклун-воротар суперника творив дива, провів дуже сильний матч. Але, на мою думку, наша перемога була закономірною.

Чи розглядаємо його кандидатуру? Будемо думати. У нас є свої воротарі, на яких ми розраховуємо – це наші вихованці. Звісно, кожну ланку можна підсилювати, але воротарська позиція наразі у нас закрита".

До речі, перед цим у залі пресконференції відповідав на запитання преси головний тренер Чернігова Валерій Чорний, і саме він запропонував Динамо придивитися до Татаренка. Також керманич вірить, що нові успіхи команди можливі за умови подальшої наполегливої праці та підтримки з боку керівництва.

"Після першого тайму був справжній емоційний підйом, попри фізичне виснаження. Ми казали перед матчем, що ми лише за один крок від мрії. Хлопці намагалися зробити все можливе, щоб подарувати емоції нашим вболівальникам. Так, ми програли, але, як на мене, ми гідно представили наше місто.

Валерій Чорний dynamo.kiev.ua

Я сподіваюся, що в майбутньому в нас ще будуть такі можливості. Якщо ми продовжимо так працювати і матимемо підтримку керівництва, то на наш колектив чекає велике майбутнє".

Півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок у спілкуванні з журналістами висловив захоплення атмосферою, яка вирувала на "Арені Львів", а також подякував за підтримку вболівальникам:

"Атмосфера була сьогодні чудовою, дуже приємно грати. Дякую нашим уболівальникам, які приїхали з усіх куточків України. Ця перемога для них".

Олександр Піхальонок ФК Динамо Київ

Нападник киян Матвій Пономаренко запевнив, що важка гра із клубом Першої ліги для нього була очікуваною, оскільки слабкого суперника у фіналі апріорі бути не могло.

"Фінал – це завжди непроста гра. Ми розуміли, що просто так сюди не потрапляють. Налаштовувалися на важку гру, і так і сталося. Чернігів нас нічим не здивував. Попри це, ми мали забивати більше м'ячів та більш упевнено перемагати".

Матвій Пономаренко ФК Динамо Київ

Кубок України з футболу сезону-2025/26 – вже історія. Динамо здобуло жаданий трофей та путівку до Ліги Європи, гравці Чернігова отримали неоціненний досвід та заявили про себе на всю країну, а вболівальники обох команд змогли насолодитися гарною грою та інтригою, яка протрималася більшу частину поєдинку.

Читайте також : Першоліговий Чернігів створив проблеми Динамо: швидкі підсумки фіналу Кубку України

Шалені емоції, неймовірні сюжетні повороти — у фіналі Кубка України було все, за що ми так любимо футбол. Динамо завершило сезон трофеєм і отримало путівку до кваліфікації Ліги Європи. GGBET, титульний партнер "біло-синіх", вітає їх із тріумфом і дякує за гру, у якій все було GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.