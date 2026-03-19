Наблизився до Реброва: Ярмоленко забив свій 119-й гол в межах УПЛ

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 13:43
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол за всю історію виступів в чемпіонаті України.

На 4-й хвилині він відкрив рахунок у матчі 21 туру проти Олександрії.

Тепер він лише на чотири голи відстає від нинішного тренера збірної України Сергія Реброва, який зі 123 голами посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів першості в історії. Як відомо, очолює рейтинг Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити цей рекорд.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

  1. Максим Шацьких — 124 голи
  2. Сергій Ребров — 123 голи
  3. Андрій Ярмоленко — 119 голів
  4. Євген Селезньов — 117 голів
  5. Андрій Воробей — 105 голів
  6. Жуніор Мораес — 103 голи

Як відомо, у попередньому турі Ярмоленко забив у ворота Оболоні та вийшов на чисте третє місце у списку найкращих снайперів УПЛ, обійшовши Євгена Селезньова.

