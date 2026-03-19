20-річний форвард Динамо очолив гонку бомбардирів поточного сезону УПЛ

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 15:08
Форвард Динамо Матвій Пономаренко очолив гонку бомбардирів поточного сезону УПЛ.

У матчі проти Олександрії 20-річний нападник відзначився 9-м голом, який також став для нього 7-м поспіль. Таким чином, він побив рекорди Максима Шацьких, Діого Рінкона та Віктора Циганкова, гольова серія яких тривала шість матчів.

Рекордсменом за цим показним залишається ексгравець Шахтаря Алекс Тейшейра, який у сезоні 2015/16 забивав у 10 матчах поспіль (17 голів).

Нагадаємо, сам матч завершився перемогою Динамо з рахунком 5:0.

У цьому поєдинку також відзначився вінгер Андрій Ярмоленко, для якого цей гол став 119-м  за всю історію виступів в чемпіонаті України. 

