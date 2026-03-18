Полісся з дублем Гуцуляка впевнено обіграло Кудрівку в стартовому матчі 21 туру УПЛ

У середу, 18 березня, стартував 21-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Полісся у номінально виїзному матчі перемогло в Житомирі Кудрівку.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

"Вовки" відкрили рахунок на 18-й хвилині, коли після подачі Максима Брагару точним ударом головою відзначився Олексій Гуцуляк.

А вже через 6 хвилин підопічні Руслана Ротаня розіграли класну атаку лівим флангом, що завершилася прострілом у штрафний та точним ударом у кут воріт від все того ж Гуцуляка, який оформив дубль, забезпечивши у підсумку своїй команді хорошу перевагу перед 2-м таймом, адже суперник до перерви нічим не відповів.

Ніяких аргументів Кудрівка не знайшла і в другому таймі, втім, Полісся також більше не забивало, довівши справу до комфортної перемоги.

Так, Полісся завдяки цьому успіху набрало 42 очки та зберегло 3-тю сходинку в турнірній таблиці. Кудрівка із 21 заліковим балом залишилася на 12-му місці.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

21 тур, 18 березня

Кудрівка – Полісся 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 18 Гуцуляк, 0:2 – 24 Гуцуляк

Кудрівка: Яшков, Гусєв, Векляк, Вака (Сердюк, 76), Мачелюк, Думанюк, Нагнойний (Макоссо, 38), Бєляєв (Лєгостаєв, 46), Козак (Пушкарьов, 69), Таіпі, Морозко (Мельничук, 69)

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Крушинський, Бабенко (Краснічі, 70), Емерллаху (Андрієвський, 70), Федор (Назаренко, 60), Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 70), Брагару (Філіппов, 83)

Попередження: 85 – Думанюк (Кудрівка)

