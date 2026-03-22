Карпати з дублем Бруніньйо розгромили Оболонь у 21 турі УПЛ

У неділю, 22 березня, відбувся черговий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому львівські Карпати вдома обіграли київську Оболонь.

Зустріч завершилась з рахунком 4:0.

Карпати вийшли вперед на 22-й хвилині гри. Бразильський півзахисник Бруніньйо наважився на удар з-за меж штрафного майданчика: м'яч влучив у гравця Оболоні та за неймовірною траєкторією залетів у сітку воріт.

Наприкінці тайму "леви" змогли перехопити м'яч на чужій половині поля та організували швидку атаку, яка завершилась ударом від іспанського легіонера Ксебера Алькаїна.

У другій половині рахунок до розгромного довів Бруніньйо. Хавбек ефектно замкнув простріл з флангу від Фала, оформивши дубль.

Наприкінці зустрічі свій м'яч забив 20-річний півзахисник Артур Шах. Гравець з-за меж штрафного майданчика пробив під кут воріт Марченка.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

22 тур, 22 березня

Карпати (Львів) – Оболонь (Київ) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Бруніньйо, 2:0 – 37 Алькаїн, 3:0 – 53 Бруніньйо, 4:0 – 87 Шах

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Бабогло, Холод, Лях, Едсон (Ерікі, 88), Чачуа, Бруніньйо (Шах, 75), Пауло Вітор (Стеніо, 65), Алькаїн (Рубчинський, 74), Фаал (Карабін, 88).

Оболонь: Марченко, Шевченко, Семенов, Ломницький (Суханов, 58), Жовтенко (Прокопенко, 46), Полегенько, Приймак, Кулаковський (Третьяков, 46), Волохатий, Нестеренко (Лях, 70), Устименко (Мединський, 76).

Попередження: Бабогло, 33, Едсон, 78 – Кулаковський, 27, Жовтенко, 33, Суханов, 73, Приймак, 78.

Карпати обійшли Оболонь у турнірній таблиці чемпіонату та тепер посідають 9-те місце. "Пивовари" йдуть десятими, маючи на 2 очки менше.

Напередодні ЛНЗ здобув вольову перемогу над Рухом, Кривбас вдома обіграв Епіцентр, а Колос на останніх хвилинах дотиснув Верес.