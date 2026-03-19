Динамо з голами Ярмоленка та Пономаренка розгромило Олександрію у 21 турі УПЛ

Київське Динамо перемогло Олександрію у матчі 21-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, що відбувся 19 березня.

Поєдинок завершився перемогою підопічних Ігоря Костюка з рахунком 5:0.

Гості дуже швидко відкрили рахунок у зустрічі. Вінгер киян Андрій Ярмоленко виявився найспритнішим у штрафному майданчику "містян" під час розіграшу кутового, забивши гол на добиванні.

Для ветерана Динамо цей гол став 119-м в УПЛ. 36-річному футболісту залишилося забити ще 6 голів, щоб перевершити досягнення Максима Шацьких.

На 20-й хвилині кияни подвоїли перевагу. Результативним ударом відзначився Олександр Яцик.

Другий тайм теж пройшов за переваги гостей. На 68-й хвилині зустрічі Волошин зіграв на випередження та перекинув м'яч через голкіпера "містян" Макаренка.

Після третього пропущеного голу гра підопічних Кирила Нестеренка зовсім "розклеїлася". Довершили розгром Олександрії Богдан Редушко, який забив дебютний гол за "біло-синіх", та найкращий бомбардир УПЛ Матвій Пономаренко. Динамо здобуло шосту поспіль перемогу в межах УПЛ.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

21 тур, 19 березня

Олександрія – Динамо 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Ярмоленко, 0:2 – 20 Яцик, 0:3 – 68 Волошин, 0:4 – 72 Редушко, 0:4 – 83 Пономаренко

Попередження: Шостак, 37, Беїратче, 43 – Захарченко, 47

Нещерет – Вівчаренко, Захарченко, Попов, Тимчик (Караваєв, 81) – Бражко (Буяльський, 76) – Редушко, Яцик (Михайленко, 61), Шапаренко (Піхальонок, 61), Ярмоленко (Волошин, 61) – Пономаренко

Відеоогляд матчу Олександрія – Динамо

У турнірній таблиці Динамо посідає четверте місце, маючи в активі 41 очко. Олександрія ще на один крок наблизилася до Першої ліги. У "містян" 15 місце та 11 балів.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 21-й тур УПЛ відкрив матч у Житомирі, де місцеве Полісся перемогло Кудрівку (2:0) завдяки дублю Гуцуляка.