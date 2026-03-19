Металіст 1925 переграв Полтаву в 21 турі УПЛ

Сьогодні, 19 березня, харківський Металіст 1925 у номінально домашньому матчі, який відбувся у Житомирі, обіграв Полтаву в межах 21-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Металіст 1925 вийшов вперед наприкінці першого тайму. Після подачі кутового м'яч потрапив до нігерійського нападника Пітера Ітодо, який пробив у кут воріт.

На старті другої половини гри стрімку атаку харків'ян завершив 18-річний бразилець Кауан Баптістелла, який в дотик переправив м'яч у сітку.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

21 тур, 19 березня

Металіст 1925 (Харків) – СК Полтава 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Ітодо, 2:0 – 53 Баптістелла

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Дубко, Мартинюк, Калюжний (к), Арі Моура (Калітвінцев 72), Литвиненко (Забергджа 81), Баптістелла (Когут 72), Рашиця (Кастільо 62), Ітодо (Мба 62)

Полтава: Мінчев, Ухань, Місюра, Підлепич, Савенков, Даниленко (к), Дорошенко, Кононов, Одарюк (Галенков 65), Сухоручко, Вівдич (Кобзар 65)

Попередження: Сухоручко 11

Металіст 1925 з 34 балами перебуває на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату, Полтава йде останньою з 9 очками.

Нагадаємо, що 21-й тур УПЛ відкрив матч у Житомирі, де місцеве Полісся перемогло Кудрівку (2:0) завдяки дублю Гуцуляка. Згодом Динамо на виїзді розгромило Олександрію (5:0)