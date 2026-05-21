Мілевський оцінив перемогу Динамо у фіналі Кубку України

Колишній капітан Динамо Артем Мілевський висловився про перемогу "біло-синіх" у фіналі Кубку України над Черніговом (3:1).

Його слова передає Український футбол.

Він розхвалив ветеранів киян, які стали героями зустрічі, забивши всі голи своєї команди.

"Ще раз переконався, що вікові футболісти вирішують. Вирішують! Просто беруть і вирішують, як би їх там не "чохлили" і як би хто до них не ставився. Буяльський... ну це просто капець. Герой матчу! А який же красень Ярмоленко, що забив! Згадайте, як Андрюха під проливним дощем із Кривбасом вийшов і зробив гру... Це просто показник характеру дорослих хлопців. Молодь Динамо нехай на них дивиться і вчиться. Навіть не стільки якимось суто футбольним навичкам, скільки характеру", – сказав Мілевський.

Також Артем розсипався в компліментах форвардам киян. Він порівняв їхні дії зі своїми найкращими роками в кар'єрі.

"Знаєте, що мені найбільше сподобалося? Те, як Герреро та Пономаренко зіграли – як Мілевський свого часу! Це те, чого від них хоче Ярмоленко, чого вимагає Буяльський. Дай Боже, щоб вони продовжували це робити. Там було багато епізодів і комбінацій дуже схожих на ті, що ми з Алієвим та Нінковичем крутили. На це приємно дивитися, це справжній футбол", – підсумував Мілевський.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Динамо зрівнялось із Шахтарем за кількістю внутрішніх трофеїв. Тепер в обох грандів у колекції є по 40 титулів.