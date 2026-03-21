Кривбас здобув вольову перемогу над Епіцентром у 21 турі УПЛ

У суботу, 21 березня, відбувся матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас вдома переміг Епіцентр.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок в дебюті зустрічі. Сидун відгукнувся на подачу з кутового Сіфуентеса та головою переправив м'яч у ворота Кемкіна.

Криворіжці відновили паритет на 29-й хвилині. 19-річний Ярослав Шевченко з третьої спроби пробив Білика після подачі з флангу у виконанні Парако.

Наприкінці першого тайму венесуельський форвард записав на свій рахунок ще й гол. Парако в оточенні захисників Епіцентра зумів завдати влучний удар.

Гості не збиралися програвати. Підопічні Сергія Нагорняка організували справжній штурм воріт Кемкіна. Втім, фортуна у цьому матчі була на стороні команди Патріка ван Леувена.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 14 березня

Кривбас – Епіцентр 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 8 Сидун, 1:1 – 29 Шевченко, 2:1 – 39 Парако

У турнірній таблиці Кривбас закріпився на 5-й сходинці, маючи в активі 34 очки. Епіцентр зазнав першої поразки в останніх трьох матчах. Команда Нагорняка залишилася на 13-й сходинці з 20 заліковими пунктами.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті 21-го туру Полісся перемогло Кудрівку (2:0). У четвер, 19 березня, Динамо на виїзді розгромило Олександрію (5:0), а Металіст 1925 впевнено обіграв Полтаву (2:0).