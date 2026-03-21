Бомбардири Барси і Ювентуса, легенда Ман Сіті та Миколенко. 10 головних вільних агентів літа-2026

Вільні агенти – це завжди, за визначенням, особливі активи кожного трансферного вікна. За них не потрібно домовлятися з попередніми клубами – достатньо переконати гравця та його агента.

З іншого боку, гравці самі це розуміють і просять більше, ніж просили б, маючи чинний контракт. При цьому про будь-які недоліки гравців це й близько не говорить: пам'ятаємо, що сам Ліонель Мессі протягом кар'єри переходив виключно як вільний агент.

"Чемпіон" вирішив проаналізувати ситуацію 10 головних зірок футболу, контракт яких спливає влітку.

Роберт Левандовський

Клуб: Барселона

Вік: 37 років

Роберт Левандовський Getty Images

Легенда. Третій бомбардир в історії Ліги чемпіонів. Сьомий бомбардир в історії національних збірних – і може вже найближчого тижня піднятися на п'яте місце. Роберт ще в 2010-му році обирав між Блекберном і Боруссією, за ці 16 років виграв на клубному рівні все, по багато разів – і зберіг мотивацію, що окремо захоплює.

У недавньому інтерв'ю Gazzetta dello Sport Левандовський відповів на питання про майбутнє:

"Нема чого сказати. Чесно. Мета – дограти сезон із якомога більшою кількістю трофеїв, голів і матчів. Мені виповниться 38, решта для мене не є пріоритетом".

Барселоні Роберт, при всій повазі, вже не потрібен. Нехай і за своїми космічними мірками, але він здає позиції: забив до кінця березня всього 16 м'ячів, якщо не буде різкого сплеску результативності на фініші сезону, це буде найскромніший сезон з 2011-го. Ферран Торрес динамічніший, мобільніший і може допомогти краще розкритися тому ж Ямалю. Питання в тому, що далі для поляка.

Прогноз. Чи не час закрити гештальт з Блекберном? :) Було б гарно, але дуже навряд чи – навіть якщо "бродяги" не вилетять з Чемпіоншипу. Думаю, варто чекати Роберта в чемпіонаті Близького Сходу – статус у нього беззаперечно легендарний. Екзотичний варіант (той випадок, коли екзотика стала нормою, а нормальний клуб топ-ліги став екзотикою) – Майорка, де Левандовський давно купив розкішну віллу і там проводить більшу частину вільного часу.

Бернарду Сілва

Клуб: Манчестер Сіті

Вік: 31 рік

Бернарду Сілва Getty Images

Сілва – рекордсмен за кількістю матчів за Ман Сіті серед усіх людей, яким зараз менше 75 років. Складне формулювання, але тільки в останні роки всі ці багаторазові чемпіони увійшли до гвардійського топу, де раніше були лише чорно-білі фото.

Сілва вище за всіх – і він дозволив клубу написати нову історію. Гравці в стилі Гвардіоли – технічні, здатні придумати дуже багато індивідуально, але при цьому дуже дисципліновані, які чітко виконують вказівки тренера – і були тим компонентом, який допоміг "просто" гранду стати домінатором АПЛ. Перші вісім сезонів Бернарду на "Етіхаді" принесли клубу шість чемпіонських титулів – за всю попередню історію Сіті взяв лише чотири.

Сілва дарує магію і зараз: тиждень тому він геніально перекинув воротаря Вест Гема. Але якщо раніше цього вистачало для перемог, то тепер ледве здобуваються навіть нічиї. Сам Ман Сіті потрапив у режим турбулентності. Гвардіола може піти влітку, може залишитися – і незрозуміло, що гірше. Раніше вже піднімав цю тему – ідеї іспанця перестали діяти. Клуб витрачає все більше, а результат все гірший. Цей Арсенал років п'ять тому городяни б просто не помітили...

При цьому Гвардіола ріже поживо. Де Брюйне вже рік, як у Наполі, Едерсон взагалі у віці воротарського розквіту поїхав до Туреччини – і невдачі в сезоні для нього швидше стануть приводом прискорити перебудову, ніж триматися за ветеранів. Звичайно, Хосеп може піти й сам, але й новий тренер, звісно, з великою ймовірністю попрощається з ветеранами.

Прогноз. Сілва поїде кудись в Аравію – і це погана новина для Сіті.

Гаррі Магвайр

Клуб: Манчестер Юнайтед

Вік: 33 роки

Гаррі Магвайр Getty Images

Колишній найдорожчий захисник в історії (та й за роки після трансферу один Гвардіола перебив ті 87 мільйонів) весь час на Олд Траффорд ходить по якійсь дикій синусоїді. Були періоди, коли Магвайр помилявся в кожній грі – а були й такі, коли його визнавали гравцем місяця АПЛ, а в клубі він був найкращим з відривом. Змінюються часи, концепції, тренери, партнери, а Гаррі все ще грає за МЮ – і Майклу Карріку вийти на класний відрізок допомогло саме те, що він зробив Магвайра основним.

Прогноз. У цьому матеріалі є багато дійсно межових, спірних ситуацій, але дана дилема – просто тест на ідіота. Колега Синчук назвав призначення Майкла Карріка кінцем епохи жалю – так ось, якщо це дійсно так і в МЮ нарешті почали приймати футбольні рішення, Магвайра зобов'язані продовжувати. Такі ветерани, які бачили все і готові як тримати високий рівень, так і сидіти на лаві місяць за місяцем, потрібні будь-якому топ-клубу.

Читайте також : Відео Фото Кінець епохи жалюгідності: як Майкл Каррік відроджує Манчестер Юнайтед

Юліан Брандт

Клуб: Боруссія (Дортмунд)

Вік: 29 років

Юліан Брандт Getty Images

Головний старожил клубу. Ще у 2019-му Боруссія заплатила 25 мільйонів євро за гравця, якого Клопп раніше хотів бачити в Ліверпулі. Юргена переконали, підписавши в результаті Салаха – але сам факт такої пильної уваги виглядає визнанням найвищого ґатунку.

Юліан універсальний (може зіграти на обох флангах атаки та на позиції атакуючого півзахисника), майже завжди готовий (у жодному з сезонів у Дортмунді він не зіграв менше 42 матчів) і, головне, регулярно набирає результативні очки. Навіть у поточному сезоні, не завжди виходячи в стартовому складі, Юліан забив 6 голів і віддав 3 асисти в Бундеслізі, минулого сезону було 5+10, а позаминулого – останнього, коли Боруссію можна було назвати атакуючою командою – 7+12.

З іншого боку, стагнація очевидна, та й на лаву Брандт сів не просто так. Спортивний директор клубу Ларс Ріккен уже оголосив, що Юліан покине клуб – та й, чесно кажучи, з огляду на те, яким нудним став Дортмунд, атакуючому гравцеві самому може не хотітися в ньому залишатися. На заміну Брандту Боруссія вже намагається повернути з МЮ Джейдона Санчо.

Прогноз. Час перезавантажити кар'єру, шукати місце, де можна розігнати другу молодість. У Брандта не та вихідна позиція, щоб зацікавити топ-клуби, але середнякам АПЛ він може бути вкрай цікавий. Я б поставив на Фулгем, де з адаптацією допоможе Бернд Лено – вони разом починали в Баєрі.

Не обходиться і без інтересу турків.

Тим паче, що...

Гаррі Вілсон

Клуб: Фулгем

Вік: 28 років

Гаррі Вілсон Getty Images

...Вінгер "дачників" проводить чудовий сезон. Дев'ять голів і шість асистів, при тому, що Вілсон не б'є пенальті. Завдяки його старанням Фулгем якийсь час навіть тримався в гонці за зону ЛЧ – зараз, звичайно, відстав, але точно не через мотор на правому фланзі.

Питання в тому, що далі. Вілсон вже у серйозному віці, і потенційний новий роботодавець повинен бути готовий до того, що гравця він ніколи не продасть. Жодного разу раніше він не забивав більше шести голів за сезон – тому Ліверпуль, вихованцем якого він є, без проблем продав його дачникам за смішні 14 мільйонів євро. Ну і схема Марку Сілви – це буквально протилежність тому, у що грає будь-який топ-клуб.

Прогноз. І тим не менше. Якщо порівнювати з правим вінгером того ж Ліверпуля, то Салаху варто брати уроки майстерності у Вілсона. Топ-клубів з проблемами вистачає, англійці з недавніх пір їдуть і в інші топ-ліги – тож, думаю, хтось більш амбітний підбере Вілсона. Фабрісіо Романо, наприклад, писав про інтерес Астон Вілли.

Леон Горецка

Клуб: Баварія

Вік: 31 рік

Леон Горецка Getty Images

Вже офіційно оголошено, що він покине Баварію – більше того, чутки про його відхід ходили ще в січні. Горецка може стати одним із тіньових героїв літнього трансферного вікна: так, він не вписався в одну з найсильніших команд світу, одну з найсильніших Баварій в історії, але в неї взагалі мало хто б вписався. У ній Мусіала на півроку вибув через травму – і довго після цього задовольнявся виходами на заміну, тому що Баварія і без нього всіх громила.

По суті ж, Горецка – найрозумніший півзахисник, який навіть Шальке епохи Коноплянки витягував на друге місце. Для Баварії Леон був найважливішим гравцем щонайменше 7 років, та й цього разу не підводить. Баварії, у якої на полі одночасно мають бути Кейн, Олісе, Діас, Кімміх і, напевно, все-таки Мусіала, в компанію потрібен більш оборонний опорник.

Прогноз. Інтерес Атлетіко виглядає ідеальним варіантом для всіх сторін. Горецка залишається в Лізі чемпіонів, Сімеоне отримує досвідченого і класного гравця в півзахист.

Віталій Миколенко

Клуб: Евертон

Вік: 26 років

Віталій Миколенко Getty Images

Найближчий до нас персонаж рейтингу – але не вважайте його присутність за блат. Віталій – наймолодший учасник десятки, при цьому зіграв уже 150 матчів за команду топ-ліги. Стабільно грає 30 і більше матчів за сезон, не отримує серйозних травм, вигравав конкуренцію при абсолютно різних тренерах Евертона – такі гравці потрібні багатьом.

Тут, безумовно, актуальне питання, чому ж з таким майстром не продовжили контракт. Миколенко слабенько підключається до атак: всього 4 голи і 4 асисти за ті самі 150 матчів. Згідно з інсайдерською інформацією, Мойесу більше імпонує Ентоні Робінсон з Фулгема, який виховувався в Евертоні і перетинався з Девідом ще на молодіжному рівні.

І, треба визнати, на Миколенка такі претенденти, що багато хто на його місці замислився б про відхід. Різні джерела говорять про Рому, Айнтрахт, Фулхем і навіть Мілан! У Віталія, крім усього іншого, є ще й команда, яка грає на два фронти: Динамо за його часів ще грало в Лізі чемпіонів...

Прогноз. Думаю, Миколенко дійсно покине Ліверпуль і вибере з-поміж пропозицій. Поки що найпривабливішим варіантом виглядає Мілан, але до червня ситуація може змінитися.

Душан Влахович

Клуб: Ювентус

Вік: 26 років

Душан Влахович Getty Images

Один із потенційно найгарячіших лотів цього літа. На сербського бомбардира претендують Барса, Мілан – і, що не менш важливо, Ювентус. Клуб веде з ним переговори, але пропонує короткий контракт – і на це є вагома причина.

Зарплата Душана зараз становить – сядьте, щоб не впасти – 22 мільйони євро на рік. Це удвічі (!) більше, ніж у найближчого "переслідувача" за цим показником у особі Дейвіда – а так у Юве багато гравців основного складу отримують у 4-5 разів менше, ніж Влахович. Та що там Юве – у всій Серії А ніхто не отримує більше! Другий у лізі – Лаутаро Мартінес із 16 млн на рік, а у Модрича, наприклад, смішні 3,5.

Чи не замало це для центрфорварда з 3 голами за сезон у Серії А? Лаутаро витягував Iнтер у фінали ЛЧ, а у Душана й "стеля" в Ювентусі дуже скромна: 16 голів за сезон у Серії А, 18 у всіх турнірах. У Фіорентині він грав краще, ніж і вибив собі неймовірний за італійськими мірками контракт. Юве, власне, сподівався підписати зірку на злеті, а підписав просто гольового нападника.

Прогноз. Проте саме статус вільного агента створює для серба виграшну ситуацію. Завдяки тому, що на професійному рівні Влахович почав грати в 16, зараз він уже дуже досвідчений (дев'ять сезонів у Серії А!) і, звичайно, не старий форвард. Думаю, Барса використає саме Влаховича як заміну Левандовському, а Ювентус за третину його контракту знайде нового форварда.

Лука Модрич

Клуб: Мілан

Вік: 40 років

Лука Модрич Getty Images

Він привів Реал до шести Кубків чемпіонів. Якщо вже настав час йти з Реала, то вибрав єдиний клуб у світі, у якого "вухатих" більше, ніж у нього самого. При цьому Мілан на момент трансферу був просто руїною: минулого сезону не потрапив навіть до Ліги конференцій. Він прийшов – і заграв так, що "россонері" відразу включилися в боротьбу за чемпіонство.

Навіть якщо говорити про недоліки Мілана за гамбурзьким рахунком, у боротьбі за скудетто: з форвардами проблеми, захист багато помиляється. Модрич неймовірно хороший без жодних сором'язливих як для свого віку, він один з найкращих гравців усієї Серії А. Великий. Просто великий.

Прогноз. Мілану потрібно продовжувати контракт з Модричем за будь-яку ціну. Вище, в принципі, пояснено, чому з Лукою взагалі виникли затримки з контрактом: Влахович на обслугову може витрачати більше, ніж весь оклад Модрича, хоча з огляду на ігровий внесок має бути навпаки... Він має право вимагати більшу зарплату – і раз вже "россонері" нарешті позбулися 4-мільйонного контракту Дівока Орігі, то гроші на продовження теж мають знайтися.

Ібраїма Конате

Клуб: Ліверпуль

Вік: 26 років

Ібраїма Конате Getty Images

Найдорожчий лот найближчого літа – Трансфермаркт, наприклад, оцінює Ібраїма в 50 мільйонів євро – і найскладніша історія.

Конате провів чудовий чемпіонський сезон у Ліверпулі, доріс, наприклад, до капітанської пов'язки у збірній Франції – і потрапив у поле зору Реала. "Бланкос" останнім часом полюбили переможців подібних рейтингів: у 2021-му до них вільним агентом приїхав Алаба, у 2022-му – Рюдігер, у 2024-му – Мбаппе, а у 2025-му навіть з того ж Енфілда переїхав Трент Александер-Арнольд.

Конате відмовився продовжувати контракт – і тут, здавалося б, і кінець історії, чекаємо француза в Мадриді, але... Конате жахливо грає весь сезон. Він не встигає за суперниками, помиляється і, з огляду на нинішню форму, швидше Ліверпуль повинен думати, чи залишати захисника з настільки слабким перформансом тут і зараз.

Тут ще треба визнати, що Реалу не до того, щоб перебирати гравців. Рауль Асенсіо після яскравого старту провалився, а Рюдігер з Алабою більше лікуються, ніж грають. Ніхто, крім самого Конате, не знає (та й він сам не факт, що розуміє): він зараз поганий, бо знизив до себе вимоги – чи ідеальний минулий сезон був піком, на який Ібраїма ніколи не підніметься? Загалом, рівняння з багатьма невідомими, і інсайти про інтерес Реала постійно з'являються і спростовуються.

Прогноз. Не пригадую футболістів, які б переходили в Реал після явно провального сезону. Він швидше підпише когось, хто проявив себе в останні місяці: навіть серед вільних агентів-2026 у Борнмуті є Сенесі, який уже грав з Гейсеном. А Ліверпуль мислить масштабами, більшими за один сезон – тому й Слот зберігає своє місце. Тож ризикну припустити, що на "Бернабеу" Конате все ж не перейде і продовжить контракт із "червоними".