Шаран може очолити Олександрію після ймовірної відставки Нестеренка – ТаТоТаке

Колишній наставник Олександрії Володимир Шаран має шанси завтра, 22 березня, знову стати головним тренером першої команди, замінивши на цій посаді Кирила Нестеренка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво клубу планує припинити співпрацю з 34-річним Нестеренком. У сезоні 2025/26 під його керівництвом команда провела 24 матчі в усіх турнірах, здобувши дві перемоги, п'ять нічиїх та зазнавши сімнадцять поразок.

Очікується, що 54-річний Шаран працюватиме з командою до кінця поточного сезону, а в разі збереження прописки в УПЛ контракт буде продовжено на сезон 2026/27.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Володимир Шаран повернувся до структури "містян" та очолив Олександрію-2, після того як покинув посаду тренера Миная у листопаді 2023 року. Раніше він очолював основну команду олександрійців з 2013 по 2021 рік. Клуб під його керівництвом двічі зміг повернутися в УПЛ, а сезоні-2018/19 завоювати бронзові медалі.

Також під керівництвом Шарана команда вперше виступала у Лізі Європи, це сталося в сезоні-2019/20. Тоді на груповому етапі Олександрія зазнала трьох поразок та тричі зіграла внічию, не вийшовши у підсумку з групи.

Зауважимо, що у 21-му турі Української Прем'єр-ліги Олександрія зазнала поразки від київського Динамо з рахунком 0:5. Наразі команда посідає 15-те місце в турнірній таблиці, знаходячи у зоні вильоту та маючи в активі 11 очок.