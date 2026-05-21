Момент істини в боротьбі за срібло та збереження місця в еліті: анонс 30-го туру УПЛ

Сезон 2025/26 Української Прем'єр-ліги добігає до свого завершення. Командам залишається провести вісім матчів останнього, 30-го туру. Підвищений інтерес викликають поєдинки за участю ЛНЗ, Полісся і Динамо, адже за їхніми підсумками визначаться володарі срібних та бронзових нагород.

"Чемпіон" підготував традиційний анонс 30-го туру УПЛ, визначивши головні інтриги.

Четвер, 21 травня

15:30. Шахтар – Колос

Субота, 23 травня

13:00. Олександрія – Кривбас

15:30. Епіцентр – Полтава

18:00. Карпати – Зоря

Неділя, 24 травня

13:00. Оболонь – ЛНЗ

13:00. Полісся – Рух

13:00. Верес – Металіст 1925

13:00. Динамо – Кудрівка

Чемпіон першим піде у відпустку

Останній тур стартує у четвер, 21 травня, поєдинком у Львові, де Шахтар прийматиме Колос. Матч не матиме турнірного значення для господарів поля, адже вони достроково стали чемпіонами УПЛ сезону 2025/26.

Головний тренер "гірників" Арда Туран в останніх матчах чемпіонату проводить сміливу ротацію. Зокрема, на воротарській позиції ігрову практику вже отримали 18-річний Ростислав Баглай та 22-річний Денис Твардовський. Очікується, що на поєдинок з ковалівцями вийде другий голкіпер Шахтара – Кирило Фісюн.

Колос у разі перемоги зможе претендувати на місце в топ-5 УПЛ. У першому колі команда Руслана Костишина відібрала у донеччан два очки, зігравши внічию 0:0.

Олександрія спробує наостанок грюкнути дверима

Срібний призер минулого чемпіонату у попередньому турі здобув першу перемогу у 2026 році, впевнено здолавши Рух. У поєдинку проти Кривбасу Олександрія гратиме перед власними вболівальниками та намагатиметься здобути максимальний результат.

Натомість Кривбас не зміг вдома перемогти експериментальний склад Шахтаря, поступившись "гірникам" 2:3. Команда Патріка ван Леувена завжди грає у відкритий атакувальний футбол, не звертаючи уваги на назву команди. У поєдинку в Олександрії суперники можуть влаштувати гольову перестрілку з непередбачуваним фіналом.

Епіцентр майже гарантував собі місце в еліті

Обидва дебютанти УПЛ на старті сезону були головними претендентами на виліт. Проте на останній матч сезону вони вийдуть з протилежними здобутками.

Полтава так і не змогла скласти конкуренцію в елітному дивізіоні, оформивши пониження в класі за три тури до завершення турніру. Натомість Епіцентр став одним із відкриттів чемпіонату.

В останньому матчі команді Сергія Нагорняка достатньо буде нічиєї, щоб гарантувати прописку на наступний сезон. Невмотивованій Полтаві буде складно щось запропонувати потужному супернику, який має у своєму складі забивних гравців – Вадима Сидуна та Хоакіна Сіфуентеса.

Карпати прагнуть реваншу в матчі із Зорею

Команда Франа Фернандеса у весняній частині чемпіонату набрала 22 очки – рівно стільки ж, як ЛНЗ, який бореться за "срібло".

Луганська Зоря також дуже конкурентно проводить останні поєдинки, які не мають для неї турнірного значення. Безпрограшна серія підопічних Віктора Скрипника триває вже п'ять матчів, і вони не збираються її завершувати.

В останньому турі команди точно не відбуватимуть номер. У першому колі "леви" мінімально програли луганцям, а тому спробують взяти реванш на рідному полі.

Як Верес відповість на ганебну поразку від Металіста 1925?

У 2025 році зустріч суперників тривала лише 19 хвилин через проблеми з електропостачанням на головній арені Житомира. Після цього клуби обмінялися не надто дружніми заявами зі взаємними звинуваченнями. Зрештою, здоровий глузд переміг, і команди визначили сильнішого на футбольному полі, а не в кабінетах КДК.

Догравання "Матчу світла та єднання" відбулося у Рівному, де Верес ганебно поступився перед власними вболівальниками з рахунком 0:4.

Після очного протистояння Верес та Металіст 1925 здобули лише по одній перемозі в чемпіонаті. Кінцівка сезону не склалася для обох команд, а тому вони спробують на мажорній ноті завершити турнір. Особливо принциповою гра буде для господарів поля, які прагнуть реабілітуватися за ганебну поразку.

Інтрига в боротьбі за "срібло" та "бронзу"

Центральними матчами туру стануть поєдинки за участю трьох претендентів на медалі – ЛНЗ, Полісся та Динамо. Усі вони розпочнуться одночасно.

Найкращі шанси завоювати "срібло" зберігає ЛНЗ, який випереджає конкурентів у турнірній таблиці. Команда Віталія Пономарьова зустрінеться у Києві з Оболонню, яка в попередньому турі несподівано перемогла Колос (2:0). "Пивовари" не гарантували собі місце в еліті, а тому гратимуть на максимальний результат.

У Полісся найлегший суперник серед претендентів на "срібло" – львівський Рух. Ба більше, "вовки" гратимуть у рідних стінах. Щоправда, в осінній частині сезону команда Руслана Ротаня зазнала двох поразок від Руху: в чемпіонаті (0:1) та в Кубку України (0:3). Проте навесні "жовто-чорні" зовсім не схожі на свою попередню версію та набрали лише два бали у 13 матчах, опустившись з 10-го на 14-те місце.

Київське Динамо у 30-му турі зіграє проти Кудрівки. Ця гра відбудеться на четвертий день після фіналу Кубку України, а тому "біло-сині" матимуть менше часу на відпочинок. Команда з Чернігівщини з новим головним тренером набрала 6 очок у трьох останніх матчах. У попередньому турі Кудрівка створила сенсацію, обігравши ЛНЗ (1:0). Тож динамівцям не варто розраховувати на легку прогулянку з претендентом на перехідні матчі.

Команді Ігоря Костюка буде складно розраховувати на подіум. Навіть у разі перемоги над Кудрівкою підсумковий розподіл місць залежатиме не лише від неї.