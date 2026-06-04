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Манчестер Сіті відреагував на заяву кандидата у президенти Реала щодо трансферу Голанда

Софія Кулай — 4 червня 2026, 10:35
Манчестер Сіті відреагував на заяву кандидата у президенти Реала щодо трансферу Голанда
Ерлінг Голанд
instagram.com/erling

В англійському клубі спростували інформацію про потенційний трансфер Ерлінга Голанда у мадридський Реал.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

В Манчестер Сіті відзначили, що в іспанського гранда немає жодної можливості на підписання забивного форварда збірної Норвегії.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Реала Енріке Рікельме заявив, що він переможе на виборах, тоді домовиться про трансфери Голанда та володаря Золотого м'яча-2024 із МанСіті Родрі.

На таку його гучну заяву вже відреагували також представники футболіста, якого вважають ключовою фігурою "містян" на найближче майбутнє.

Тим паче, що Голанд поєднаний контрактом із "містянами" до кінця червня 2034 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 200 мільйонів євро.

Додамо, що його головний конкурент Флорентіно Перес вже пообіцяв у випадку своєї звитяги на виборах призначити Жозе Моурінью новим головним тренером Реала. А от Рікельме не бачить португальського спеціаліста на посаді наставника "вершкових".

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