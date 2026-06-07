Романтики на марші. Прев'ю групи H на ЧС-2026: Іспанія де ла Фуенте, Уругвай Б'єлси, новачки з островів

"Чемпіон" продовжує серію превью напередодні чемпіонату світу 2026 року з футболу. На черзі група Н, де зіграють Іспанія, Уругвай, Кабо-Верде та Саудівська Аравія.

Дві дуже титуловані команди живуть ніби в іншому всесвіті порівняно з новачком і вічним аутсайдером турніру – але чемпіонат світу нерідко дарує сенсації. Крім того, маємо на увазі матчі, які виглядають найважливішими в боротьбі за перше та третє місця.

Збірна Іспанії

Хто такі?

Чинний чемпіон Європи, який виграв титул попри величезний нефарт із жеребкуванням. Італія та Хорватія в групі, Німеччина, Франція та Англія в плейоф – рідкісний переможець турніру збирає таку колекцію скальпів! А "фурія роха" перемогла у дуже ефектному та красивому стилі, продемонструвавши і глибину складу, і наявність суперзірок, і сучасну тактику.

При цьому на чемпіонатах світу статистика "рохи" скромна. Так, всі пам'ятають про ЧС-2010, але за винятком нього, по-перше, жодного комплекту медалей за всю історію, а по-друге, один невихід із групи та три вильоти в 1/8 за останні двадцять років.

Відверта ганьба у вигляді 1:5 з Нідерландами в статусі чинних чемпіонів, вильоти від росіян, марокканців і французів на першій же стадії плейоф – не те, чого чекали від чотириразового чемпіона Європи, який здобув три перемоги саме в ті останні 20 років.

Колаж Чемпіона

Величезний контраст з тією ж Італією, у якої в трофейному музеї кубків ЧС удвічі більше, ніж ЧЄ. Багато хто вже й забув, але до перемог у 2008-му та 2010-му "фурія роха" мала клеймо романтичних невдах, команди, яку перед кожним турніром відносили до фаворитів завдяки зірковому складу, але яка щоразу провалювалася.

До покоління Іньєсти та Хаві в іспанців існувала традиція "другої улюбленої команди": тих, кого обирали, щоб вболівати, коли Іспанія вилітала з турніру...

Одна зірка на емблемі є, але для переходу в статус справжніх грандів було б непогано виграти ще. Ну або хоча б повернутися до вісімки, четвірки – при всьому достатку інших титулів, у складі "фурії Рохи" не залишилося вже жодного гравця, який пам'ятає хоча б чвертьфінали ЧС.

Як вийшли на ЧС-2026?

Парадним маршем. Перші п'ять матчів відбору принесли п'ять перемог із загальним рахунком, увага, 21:0. Такі яскраві грузини, такі зіркові турки і, будемо чесними, ніякі болгари грали з "рохою" не за результат, а за те, щоб уникнути розгрому – і навіть це завдання, як правило, вирішити не могли. Жодна збірна у всьому світі не пройшла відбір так легко.

Як грають?

Величезною відмінністю іспанців від більшості збірних, навіть топових, є гра в клубній стилістиці. Немає марних сподівань на індивідуальну майстерність – іспанці роблять ставку на командну взаємодію. Вони люблять контролювати м'яч як топ клуб, довіряють навіть тим, хто провалив клубний сезон, якщо вони добре грають за збірну. І не включають навіть зірок клубного футболу, якщо ті не потрібні в самій збірній.

Логічно, що у такої збірної розійшлися дороги з клубом, який живе як середньостатистична топзбірна: ставить на зірок, наймає тренера в першу чергу для управління ними. Цей чемпіонат світу – перший, на який збірна Іспанії їде без жодного представника Реала! Гейсен, звичайно, обдурив самого себе: він, уродженець Амстердама і син гравця Аякса, вибрав грати за Іспанію (ймовірно, щоб мати більше шансів на трофеї), але просто не потрапив до остаточного списку.

По-перше, у Реала просто мало іспанців у складі (а Рауль Асенсіо явно провалив сезон), але така історія підкреслює принципи команди. У ній великий барселонський ухил, і це навряд чи когось здивує, з огляду на останні успіхи Барси – а ось інші імена, швидше за все, здивують.

Той самий Унаї Сімон грає за Атлетик який повністю провалив сезон, навіть у виграному рік тому Кубку Іспанії був запасним – і, загалом, він просто не порівнянний, як мінімум, з двома іншими іспанськими воротарями.

Жоан Гарсія та Давід Райя можуть в умовному рейтингу "Найкращі воротарі європейського сезону" від дуже і дуже багатьох посісти дві перші сходинки: один неймовірно рятував, другий бетонував шикарну оборону Арсеналу.

Але Сімон чудово грає ногами, перевірений вже трьома великими турнірами – тому і грає він. І не лише: Гаві, наприклад, грав у стартовому складі вже на ЧС-2022, а дебютував за "фурію роха", встановивши рекорд наймолодшого гравця в історії.

Це було всього через півтора місяця після дебюту за Барсу, але його випустили в стартовому складі проти Італії! Потім були роки, коли присутність Гаві в стартовому складі не викликала питань – але зараз, в принципі, вони повернулися. У опорного півзахисника за плечима важкий сезон, він майже не грав за Барсу – але його викликали.

Важливо зазначити: ніхто не називає цей шлях єдино правильним. Колись та сама збірна Іспанії була закритим клубом дель Боске, і жодні подвиги Мічу, Негредо, Сольдадо не ставали приводом, щоб витіснити зі збірної Торреса, який забивав уже дуже мало. І якщо на Євро-2012 це привело до перемоги, то на ЧС-2014 – повторюся, до ганьби, коли проти голодних чилійців і нідерландців виходила немов команда з ветеранського футболу.

Можливо, щось подібне чекає на них і зараз. З Сімоном, якщо він і справді гратиме в основному складі (а все до цього йде: з останніх 12 матчів за збірну він відіграв 11), все виглядає вже як явний перегин палки.

Унаї, по-доброму, за місце в трійці повинен переживати: Алекс Реміро з Сосьєдада провів відмінний сезон, дав клубу виграти Кубок Іспанії... Так, Унаї добре грає ногами, але Райя кращий і в цьому. Ляпорт із чемпіонату Саудівської Аравії за відсутності Гейсена, Гаві, Ніко Вільямс – це теж та сама "стара гвардія".

Головні зірки команди

Але ці іспанці вже заслужили повагу та довіру. Заслужили перемогою, причому перемогою красивою, причому перемогою над усіма, кого до турніру можна було хоча б теоретично вважати сильнішим суперником.

Юніорські рекорди Гаві – не тільки наймолодшого виходу, але й наймолодшого голу за збірну – вже, до речі, побиті хлопцем, який почав грати й забивати взагалі у 16 років. І щодо його доречності в основі, думаю, вже зовсім немає жодних питань – якщо ви здогадалися, про кого йдеться.

Так, це Ямал, який дуже допоміг виграти чемпіонат Європи, починаючи ще 16-річним. Таланти Ламіна описувати, думаю, зайве: ось чиї козирі максимально на виду, так це його.

Неймовірно технічний, любить і вміє застосовувати фінти, при цьому віддає дуже багато гольових передач – Ямал один з найкращих футболістів світу, довго розписувати настільки очевидні речі означає втомлювати себе і вас.

Так само немає сенсу розповідати про таланти Педрі, Ольмо, Фабіана Руїса – зірок клубного футболу. Особливість Іспанії дає можливість поговорити про неочевидних персонажів.

Дуже довго завдяки відповідності стилю (розумні переміщення, допомога півзахисту) в основі грав Мората. Зараз Альваро постарів, не потрапив до команди навіть як запасний – але у "фурії рохи" є новий невизнаний герой.

Мікель Оярсабаль всю кар'єру грає за Реал Сосьєдад, довго викликав питання до тренера за вибір його на шкоду більш зірковим персонажам – але закривав роти новими й новими голами.

Зараз він не тільки найкращий бомбардир чинного складу, але й дев'ятий бомбардир збірної за всю історію – причому Бутрагеньо, Мор'єнтеса, Єрро може обійти прямо на ЧС.

Так, він теж дуже класно рухається і працює на команду. З ним більше може проявити себе той таки Ямал, та й Реал Сосьєдад – виграти Кубок Іспанії.

Власне, саме зараз розмови про доречність Оярсабаля остаточно стали марними: він і за клуб забив 15 голів у минулому розіграші Ла Ліги, встановивши особистий рекорд. Він у розквіті сил (29 років), грає за команду, яка його чудово розуміє – не дивуйтеся, якщо на американських полях він засяє яскравіше за Мбаппе та Голанда.

Хто тренер

Луїс де ла Фуенте Кастільо – приклад того, що у футболі можна досягти успіху, не обмежуючись при виборі тренера лише гучними іменами. Його тренерський досвід у професійному клубному футболі обмежується іспанським болотом та невдалим візитом до Алавеса 15 років тому, але це не завадило йому повернути Іспанію на вершину.

З 2013 року де ла Фуенте працює в системі іспанських збірних. Він вигравав Євро зі збірною U-19, потім зі збірною U-21 – чи варто дивуватися, що він привів до перемоги й дорослих іспанців?

Багатьох із цих гравців Луїс знає з підліткового віку – і як сам може використовувати їх краще за будь-якого іншого тренера, так і гравці вірять і готові віддаватися за нього більше, ніж за будь-кого іншого. Попереду, звичайно, великий новий виклик, але історія де ла Фуенте вже дала привід задуматися всім шанувальникам гучних імен.

Орієнтовний склад

Колаж Чемпіона

Прогноз Чемпіона

Повіримо в ідеї та цінності. "Чемпіон" вірить, що саме Іспанія підніме над головою Кубок світу.

Збірна Уругваю

Хто такі?

Тримільйонна країна, яка ще нещодавно була найбільш титулованою збірною планети.

Лише останні перемоги збірної Аргентини дозволили їй обійти за кількістю Копа Америка та ЧС уругвайців. Решта і зараз далеко позаду порівняно з п'ятнадцятьма перемогами на Копах, двома – на чемпіонатах світу та також двома на Олімпіадах.

Колаж Чемпіона

Ніде у світі футбол не має такого великого значення для конкретної країни, як в Уругваї. Футбол дозволив цій країні розповісти про себе всьому світу: тут відбувся перший в історії чемпіонат світу, тут засяяла незліченна кількість зірок.

Чи багато уругвайців ви знаєте, крім футболістів? При цьому уругвайців-футболістів можна перелічувати десятками, і та ж Іспанія – загальновизнаний футбольний гранд – тільки спробує наздогнати їх за кількістю перемог на мундіалі.

Хто тренер?

Напевно, справедливо, що головну команду такої країни очолив саме такий тренер. Марсело Б'єлса давно отримав прізвисько "Ель Локо", тобто "Божевільний" – за фанатичну відданість грі. Він навчив грати в технічний футбол навіть басків, головних костоломів Ла Ліги – і той самий Ляпорт, до речі, їде на ЧС у статусі переможця безлічі турнірів як його вихованець.

Жузеп Гвардіола, який купував Ляпорта в Ман Сіті, перед початком тренерської кар'єри не лінувався злітати на інший кінець світу – на ранчо Б'єлси. Це було свого роду паломництво: до філософа, наставника. Гвардіола говорив, що в сучасному футболі поважає Б'єлсу більше за всіх.

Б'єлса – романтик гри. Він зберігав на тому самому ранчо тисячі відеокасет із записами ігор суперників – і під час землетрусу ризикував життям, намагаючись врятувати частину матеріалів.

Він говорив, що дивився 50 матчів Дербі, суперника його Лідса, у минулому сезоні (!) і 30 у цьому – і навіть сам визнавав, що це не несе великої практичної користі й потрібно насамперед для самозаспокоєння, віри, що він максимально готовий. Він ніколи не боявся складних викликів і тому зробив величезний внесок в еволюцію футбольної тактики.

При цьому досягнення Б'єлси в XXI столітті – це повернення в АПЛ Лідса, фінал Ліги Європи з Атлетиком перемога на Олімпіаді з Аргентиною. І багато-багато скандалів: той самий Атлетик він кинув напризволяще, не дійшовши згоди щодо перебудови бази, з Лаціо пішов після підписання контракту, не провівши жодної (!) гри... Він дійсно не зовсім нормальний – але для самого футболу, мабуть, це тільки на користь.

Спадщина Б'єлси – його ідей, які адаптували інші люди, але які самі вони ніколи б не придумали – грандіозна.

Як вийшли на ЧС-2026?

Почали за здоров'я, закінчили за упокій. Треба, напевно, враховувати, що у відбірковій групі КОНМЕБОЛ на чемпіонат світу виходили шість учасників із десяти, але взагалі, якщо на старті "селесте" виглядала великим, авторським проєктом тренера Б`єлси, то під кінець вона відчутно здала.

У першому раунді відбору уругвайці обіграли Аргентину (зовсім ще новоспечених чемпіонів світу!) та Бразилію – на тлі такого успіху про матчі з Чилі та Болівією навіть згадувати незручно.

Але після цього "селесте" видала серію з чотирьох матчів без жодного забитого гола – і той факт, що пропустили за цей час лише один, кидає на історичний портрет Б'єлси лише велику тінь. Антифутбол як він є: нічиї стали влаштовувати, і уругвайці докочувалися до американських полів нульовими результатами, навіть з прохідними суперниками.

Десь тут потрібно зазначити: якщо за ступенем захопленості футболом уругвайці та Б'єлса виявилися ідеальною парою, то за поглядами на футбол вони чи не головні протилежності у світовому футболі.

Уругвайців ніколи не цікавило, яким способом досягається результат: звідси й укуси Суареса, і найжорстокіша гра футболістів типу Гаргано, і любов до симуляцій. Б'єлса ж працює, за відчуттями, взагалі не заради рахунку на табло, і на самому турнірі це може призвести до дисгармонії.

Головні зірки команди

Якщо раніше його значимість залишалася в тіні виняткової яскравості того ж Суареса, то зараз у лідерстві Федеріко Вальверде немає сумнівів.

Ідеал універсалізму, людина, яка може закрити взагалі будь-яку позицію на полі, Вальверде – напевно, єдиний гравець Реала в минулому сезоні, до якого немає претензій. Його вміння вибрати позицію, відкритися, вчасно пробити, віддати пас роблять його гравцем-мрією для будь-якого тренера. А вже на кого він виросте під керівництвом Б'єлси, який і Дарвіна Нуньєса зробив корисним гравцем-функцією – страшно уявити.

Звичайно, найшанобливіших відгуків заслуговує і Хосе Хіменес – стовп оборони Атлетико, і безсмертний Фернандо Муслера, який у 39 років приїхав на свій п'ятий ЧС. А ще можна відзначити, що ця збірна Уругваю – безумовно, не найзірковіша, але одна з найсильніших у ментальному плані. До її складу приїхали капітани Барси та Реала! Реал – зрозуміло, Вальверде, а в Барсі пов'язку носить Араухо. Та й в Атлетико просто Коке – вихованець, а так, значимість Хіменеса для клубу не підлягає сумнівам.

Як грають?

І, здавалося б, за таких умов – геніальний тренер, ідеально дисциплінований лідер, традиційно сильне покоління – ми маємо бачити на полі шедевр. Але його немає. Зовсім немає: за останні півтора року вболівальники "селесте" могли побачити багато агресивної біганини, спроби вирішити матч завдяки індивідуальним якостям зірок – і, мабуть, усе.

Легенда на те й легенда, що її ідеї спочатку стали біблією для тисяч тренерів, а потім і трюїзмами. Б'єлса був одержимий ідеями командного футболу, найактивнішого пресингу – і якщо 20 років тому він був новатором, то тепер так грають усі. Дарвін Нуньєс, який завдяки таланту до пресингу дослужився до Ліверпуля Клоппа, швидко, здавалося б, влився в ігрові механізми Б'єлси – але ж він не забиває...

Орієнтовний склад

Що стосується схеми, то "Ель Локо" віддає перевагу моделі 4-3-3. Вальверде частіше виконує роль розігруючого центрального півзахисника, з Угарте в статусі опорного півзахисника та Бентанкуром у ролі диспетчера. Проти слабких суперників Б'єлса залишав Угарте в запасі, і в групі теж може дотримуватися цього принципу – але в топматчах Угарте потрібен.

Колаж Чемпіона

Прогноз Чемпіона

Б'елса – людина складна, конфліктна і приїжджає на ЧС на тлі скандалів. Поставимо на осінь патріарха: з такої групи неможливо не вийти, а ось виліт у 1/16 ймовірний.

Збірна Кабо-Верде

Хто такі?

Рекордсмени. Ніколи в історії чемпіонатів світу з футболу на турнірі не грав представник настільки маленької країни. 4033 квадратних кілометри – менше за будь-яку українську область, у тисячі (!) разів менше, ніж площа деяких інших учасників турніру.

Сама назва країни говорить про її периферійність: є так званий Зелений мис, крайня західна точка Сенегалу – і острови біля нього першовідкривачі назвали Островами Зеленого Мису, "Кабо-Верде" португальською.

Дебютанти. Такий статус отримали завдяки широким квотам для футбольних регіонів, що розвиваються. Але, наприклад, відбір на ЧС-2022 не пройшов жоден дебютант. Катар, який дебютував у статусі господаря, звісно, не враховується.

Як вийшли на ЧС-2026?

Хтось пов'язує наплив новачків із розширенням турніру, але "сині акули" виграли групу з Камеруном і претендували б на місце в США за будь-якого формату. Острови, що логічно, стали для кабовердіанців фортецею: за весь відбір вони жодного разу (!) так і не пропустили в домашніх матчах. На виїзді були й розгром у Камеруні, і нічия 3:3 з Лівією, але домашні матчі витягли.

Загалом, допомогла натуралізація. Наприклад, Дайвон Лівраменто, який увійшов в історію країни, не те що збірної, феноменальним проходом зі своєї половини поля та голом у ворота Камеруну, народився в Роттердамі і навіть дебютував за "синіх акул" лише у 2024 році.

Один із захисників команди грав проти Шахтаря: це гравець Шемрок Роверс, який все життя прожив в Ірландії – Роберто "Піко" Лопес. Після того, як головний тренер збірної написав йому в соцмережах, той його проігнорував, оскільки не володіє португальською мовою. Можна зрозуміти: всі ми стикалися з листами від якихось африканців з обіцянками здійснення мрій.

Лише після повторних контактів, вже англійською, Піко погодився: у 27 дебютував за "синіх акул", у 34 зіграє на ЧС. Кабо-Верде набирало склад потроху – і в його випадку це, звичайно, можна зрозуміти. Навіть не тому, що країна маленька: просто на цих островах усі – емігранти та їхні нащадки. Коли в 1456 році португальці відкрили острови біля мису Кап-Вер, вони були безлюдними.

Як грають

Козирем Кабо-Верде стала ешелонована оборона. Забивали вони мало, навіть у групі з дуже прохідними Есватіні, Мавританією, Анголою витиснули з себе 16 голів у десяти матчах – але ворота, принаймні вдома, тримали на замку.

Воротар Возінья стане одним із найстарших учасників усього турніру, дебютує у сорок років: він грає вже за клуб другого португальського дивізіону Чавес (шкода, що з Венесуелою на турнірі не зіграє), але свою зоряну годину заслужив сповна.

Головні зірки команди

І все ж зірки команди – це не Лівраменто, та й Возінью так можна назвати хіба що за колишні заслуги. Багато років Раян Мендеш був одним із тих гравців, про яких сумно зітхали в стилі: "Ех, зі збірною не пощастило, на великих турнірах не зіграє – а гравець-то чудовий".

Він добре і довго грав за Лілль, до якого не пощастило перейти після чемпіонства. У слабших лігах просто був зіркою: наприклад, у Гаврі йому не вистачило кількох голів до перемоги у гонці бомбардирів Ліги 2, при тому, що Гавр ледь не вилетів, а Мендеш грає на фланзі. Шарджу він привів до чемпіонства ОАЕ.

Зараз Раяну вже 36, він не тягне навіть вищу лігу Туреччини. По ходу сезону пішов з Коджжаеліспора, який представляє Суперлігу, до першолігового Игдира. Що сказати: Мендеш не єдиний португаломовний гравець на турнірі, який приїхав на ЧС у статусі рекордсмена за матчами та голами, легенди – але також ветерана.

А ось хто молодий і в самому розквіті сил, так це захисник Вільярреала Логан Кошта. Можливо, ми скоро будемо говорити про нього в контексті продажу за багато-багато мільйонів: гравець потужний, атлетичний, "субмарина" в ЛЧ вийшла...

Ось тільки до останніх її успіхів Кошта відношення не має: він пропустив майже весь сезон через розрив хрестоподібної зв'язки. Почав грати у квітні, коли Вільярреал вже втратив спортивні завдання, але наскільки він готовий до конкурентних матчів проти Педрі, Ямала, Оярсабаля – велике питання.

Хто тренер

Педру Лейтон Бріту на прізвисько Бубішта – класичний геній місця. Він, по-перше, грав за "синіх акул" у дев'яностих і нульових, а потім побудував на островах тренерську кар'єру. Довго працював з місцевими клубами, приходив до збірної як асистент, а у 2020-му очолив її як головний тренер.

Орієнтовний склад

Колаж Чемпіона

Прогноз Чемпіона

У Кабо-Верде формується якась команда ветеранів: Возінья, "Піко", Мендеш, Гаррі Родрігеш (фанати Суперліги можуть його пам'ятати за Галатасараєм і Фенербахче) – усі вже у віці далеко за 30. Такі успіхи досягаються рідко, тому прогнозуємо останнє місце в групі.

Збірна Саудівської Аравії

Хто такі?

Багато, дуже багато разів представники цієї країни приїжджали на чемпіонати світу лише з однією метою: змусити вболівальників задатися питанням, навіщо вона потрібна. Вона отримувала то 0:8, то 0:5, регулярно вплутувалася в ганьбу з відставками тренерів – і, як правило, посідала останнє місце в групі. Такий бекграунд у "зелених соколів", збірної Саудівської Аравії.

Колаж Чемпіона

Багато чого, принаймні в міжнародному іміджі саудівців, змінилося саме на останньому чемпіонаті світу. Перемога над аргентинцями стала однією з головних сенсацій усього турніру. Ерве Ренар остаточно утвердився в статусі "чудотворця", після перемог на Кубку Африки із замбійцями та івуарійцями. Показав клас ще й з азіатами, Скалоні зрозумів, що в основі потрібен Мак Алістер, і з ним виграв ЧС... Вибачте, я відволікся.

Але, мабуть, "соколам" судилося потрапляти в скандали. Звільнення Ренара за два місяці (!) до ЧС стало однією з головних сенсацій фінальної стадії підготовки до турніру. Як це прокоментував сам тренер:

"Це футбол… Саудівська Аравія виходила на чемпіонат світу сім разів, у тому числі двічі зі мною. Є тільки один тренер, який провів команду і через відбіркові матчі, і через сам чемпіонат світу – це я, у 2022 році. Принаймні це дає мені почуття гордості".

Як вийшли на ЧС-2026

Так, Ренар програв два товариські матчі, причому Єгипту 0:4 – але такий захід все одно виглядає неадекватним. Тренер виграв усі вирішальні матчі: в індонезійців та китайців у відборі, та й 0:0 з австралійцями та японцями виглядають ціннішими за будь-які товариські матчі.

Чесно кажучи, є відчуття образи на саудівців. Ренар – одна з головних зірок турнірів збірних усіх останніх десятиліть, його білосніжна сорочка та авторські команди стали однією з головних асоціацій. А через те, що його звільнили в останній момент, на ЧС-2026 Ерве не буде – нову команду він, природно, не знайшов. Прикро – і, думаю, не тільки мені.

Хто тренер?

Цікаво, чи є ще збірні-учасниці ЧС, у яких тренер збірної поступається за статусом половині наставників місцевої ліги? Вайби збірної Англії десятирічної давності, коли Сем Аллардайс замінив Роя Годжсона на чолі "трьох левів" – і, звичайно, обидва безнадійно поступалися за досягненнями Раньєрі, Гвардіолі та багатьом іншим тренерам.

Приблизно в тій же ситуації опинилися "зелені соколи", які за два місяці до турніру, звичайно, нікого топового знайти не могли. Безумовно, грек Йоргос Доніс – персонаж відомий саудитам. У країні він працює вже п'ять років, тренував три різні клуби. Але крім того, що один з них представляє Мекку, ці клуби нічим не примітні.

Звісно, ні Сімоне Індзагі, який працює в Аль-Хілялі, ні Жорже Жезушу з Аль-Насра, ні Крістофу Галтьє з Неома, ні Сержіу Консейсау з Аль-Іттіхада такі авантюри не потрібні. Ось і покликали відвертого середняка, який тренував Аль-Халідж із Сейхату і навіть сам навряд чи вірив, що незабаром у нього будуть матчі проти світових зірок.

Під керівництвом Доніса Аль-Халідж закінчив сезон-2024/25 на 12-му місці з 18 у лізі. Рівно на тому ж місці клуб закінчив і останній сезон – його не дуже чесно враховувати, оскільки Доніса, як ви розумієте, переманили з роботи два місяці тому, але сильно "вгору" клуб не піднявся б у будь-якому разі.

Загалом, цей тренер не має великих тренерських досягнень за попередні 25 років роботи, хоча за ігрові заслуги (він був непоганим нападником: ставав найкращим бомбардиром Греції, грав за Блекберн в АПЛ) його запрошували і в АЕК, і в ПАОК, і в Панатінаїкос. Відповідно, у його роботу з чистого аркуша теж не дуже вірю. Знайомі гравці? З Аль-Халіджа у заявці жодного футболіста.

Як грають?

Таємниця, оповита темрявою. Доніс не просто нещодавно почав працювати – він уже провів два товариські матчі. Еквадору програли 1:2, Пуерто-Рико розгромили 3:0 – але, вибачте, якщо робити висновки за товариськими матчами просто наївно, то за такою малою кількістю це буде неадекватно.

Головні зірки команди

Дуже хотілося використати в підзаголовку однину – адже у "зелених соколів" лише один легіонер.

Один, але який! Сауд Абдулхамід ледь не став чемпіоном Франції, обігравши дрімтім на ім'я ПСЖ. Правий захисник доповнив сенсаційний Ланс: і асистував, і забивав, і допомагав "кроваво-золотим" проводити надійні матчі в обороні. Якщо сезон у Римі був втрачений, то у Франції Сауд розквітнув.

Найкращий бомбардир команди – Салім аль-Давсарі. У сезоні-2024/25 він випередив усіх Бензема та Мане, ставши найкращим бомбардиром саудівської ліги. У минулому, щоправда, він не потрапив навіть до десятки, як і будь-який інший саудівець – але, у будь-якому разі, у "соколів" на нього великі надії.

Десь тут слід зазначити, що як би ми не сміялися над спробами саудівців побудувати у себе футбольну Мекку, рівень ліги, в якій грають усі гравці збірної, крім Абдулхаміда, в останні роки очевидно зріс. Згаданий вище аль-Давсарі грає в одній команді з Мане, Мілінковічем-Савичем, тим самим Дарвіном; інший форвард Фірас аль-Бурайкан – з Айвеном Тоуні, Ріядом Марезом, Едуаром Менді; багато гравців, природно, і з Кріштіану Роналду.

Орієнтовний склад

Колаж Чемпіона

Прогноз Чемпіона

Цих гравців важко не сплутати, але вони грають з найкращими та проти найкращих. Вони точно грають у сильнішій лізі, ніж другий дивізіон Португалії, який став місцем роботи для багатьох кабовердійців.

У збірній чимало гравців, які вміють грати, тож вона зобов'язана посісти третє місце. Але, думаю, це буде третє місце з поганою різницею м'ячів – і невихід із групи.