Сенегалу зарахували технічну поразку у фіналі Кубку Африки проти Марокко
Конфедерація африканського футболу (CAF) задовольнила апеляцію Федерації футболу Марокко, яка анулювала результат фіналу проти Сенегалу.
Про це повідомляє CAF.
Внаслідок чого сенегальці, які здобули мінімальну перемогу у додатковий час 1:0, отримали технічну поразку з рахунком 0:3 у фіналі Кубку африканських націй.
"Апеляційна рада вирішила, що відповідно до статті 84 Регламенту Кубка африканських націй, національна збірна Сенегалу оголошується такою, що програла фінальний матч Кубку африканських націй в Марокко 2025 року з рахунком 3:0 на користь Марокко", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що поєдинок відбувся ще 18 січня. Головним невдахою протистояння став Браїм Діас, який не реалізував пенальті у компенсований до поєдинку час.
Після такого рішення збірна Марокко відповідно стала тріумфатором змагань.
Нагадаємо, що сенегальська національна команда пішла з поля у фінальному матчі через суддівство. Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців. Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле.