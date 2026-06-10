Голанд дихає вогнем і рекламує чай: у Китаї вийшов настільки дивний ролик, що його вже називають легендарним

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд несподівано став головною зіркою рекламного ролика китайського трав'яного чаю, який уже встиг стати вірусним у соцмережах. І якщо ви думаєте, що це звичайна реклама напою, то дуже помиляєтеся.

Відео починається доволі традиційно. На фоні лунає знаменитий фанатський чант про Голанда, створений на мотив культової пісні німецького гурту Dschinghis Khan, а сам Ерлінг виходить на футбольне поле та демонструє свої фірмові навички. Втім, далі починається справжнє божевілля.

В одній із сцен норвежець опиняється біля мангала з шампурами в руках. Раптом із його рота виривається справжній струмінь вогню, а в іншій руці він спокійно тримає банку китайського чаю. На цьому фантазія творців не закінчується.

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У наступному епізоді Голанд уже сидить у барі разом із дівчиною, продовжуючи рекламувати той самий напій із абсолютно незворушним виглядом.

Комбінація футбольної зірки, вогню, шашликів і трав'яного чаю виявилася настільки несподіваною, що ролик миттєво розлетівся китайським сегментом інтернету.

Місцеві користувачі вже називають рекламу культовою, а деякі фанати жартують, що це найкращий рекламний ролик за участю футболіста за останні роки.

Особливо символічно, що все це відбувається за кілька днів до старту чемпіонату світу-2026, де Голанд стане головною надією збірної Норвегії.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на цьому чемпіонаті світу став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.