Гендир Боруссії Дортмунд: Голанд любить Реал і не приховує цього

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Ватцке вважає, що у майбутньому форвард Манчестер сіті Ерлінг Голанд неодмінно опиниться у мадридському Реалі.

Слова Ватцке наводить As.

"Я прекрасно знаю, про що він думає, і можу сказати, що він, безумовно, захоплюється Реалом і хотів би грати за цей клуб у майбутньому. Але наступного сезону він продовжить виступати за Манчестер Сіті. У цьому немає жодних сумнівів.

Він любить Реал і не приховує цього. Думаю, він буде грати там через два-три роки, але не раніше. Він ще ні з ким не пов'язаний жодними зобов'язаннями, як раніше казав його батько", – заявив німецький фахівець.