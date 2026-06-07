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Гендир Боруссії Дортмунд: Голанд любить Реал і не приховує цього

Олег Дідух — 7 червня 2026, 15:12
Гендир Боруссії Дортмунд: Голанд любить Реал і не приховує цього
Ерлінг Голанд
Getty Images

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Ватцке вважає, що у майбутньому форвард Манчестер сіті Ерлінг Голанд неодмінно опиниться у мадридському Реалі.

Слова Ватцке наводить As.

"Я прекрасно знаю, про що він думає, і можу сказати, що він, безумовно, захоплюється Реалом і хотів би грати за цей клуб у майбутньому. Але наступного сезону він продовжить виступати за Манчестер Сіті. У цьому немає жодних сумнівів.

Він любить Реал і не приховує цього. Думаю, він буде грати там через два-три роки, але не раніше. Він ще ні з ким не пов'язаний жодними зобов'язаннями, як раніше казав його батько", – заявив німецький фахівець.

Раніше у Манчестер Сіті спростували інформацію про можливий перехід Голанда в Реал влітку поточного року. Підписати його обіцяв претендент на посаду президента Реала Енріке Рікельме. Норвежець виступав за Боруссію Дортмунд у 2020 – 2022 роках.

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