Без Камавінги та Коло-Муані: збірна Франції оголосила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Франції визначився з остаточною заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба команди.

𝟐𝟔 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬, 𝟏 𝐭𝐞𝐚𝐦, 𝟏 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 🇫🇷



Together, we head to the World Cup! 👊🌎#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mFhNUB60wI — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 14, 2026

Склад збірної Франції:

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн), Робен Ріссер (Ланс).

Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жуль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія), Максанс Лакруа (Крістал Пелас).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабйо (Мілан), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Нападники: Магнес Акліуш (Монако), Бредлі Баркола (ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ), Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелас), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Нагадаємо, збірна Франції кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі D, випередивши Україну, Ісландію та Азербайджан. На груповому етапі чемпіонату світу французи зіграють проти Сенегалу (16 червня), Іраку (23 червня) та Норвегії (26 червня).

Раніше повідомлялося, що капітан збірної Канади Альфонсо Девіс може пропустити чемпіонат світу.