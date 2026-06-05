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Голанд – найдорожчий гравець АПЛ: як змінилася вартість Ярмолюка та Миколенка

Софія Кулай — 5 червня 2026, 09:30
Голанд – найдорожчий гравець АПЛ: як змінилася вартість Ярмолюка та Миколенка
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Українські легіонери в АПЛ Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк дізналися про свої оновлені трансферні вартості.

Їх повідомляє портал Transfermarkt.

Ціна лівого захисника Евертона не змінилася – 25 мільйонів євро. А от півзахисник Брентфорда подорожчав на 2 мільйони. Тепер його вартість складає 32 мільйони євро.

Найдорожчим футболістом англійської першості є нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. Норвежець із величезною перевагою очолює рейтинг – 200 мільйонів євро. Тоді як лідер Арсенала Деклан Райс коштує 120 мільйонів.

Також у трійку найдорожчих гравців ліги входить ще один "канонір" Букайо Сака (110 мільйонів).

Відзначимо, що Миколенко провів у сезоні-2025/26 36 матчів за Евертон (один асист). Натомість Ярмолюк відзначився одним м'ячем та двома гольовими передачами у 42-х іграх за Брентфорд.

Відзначимо, що тренер Евертона розповів про перемовини з Миколенком щодо нового контракту.

Раніше повідомлялися оновлені ціни на українських футболістів, які виступають у французькій Лізі 1.

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Єгор Ярмолюк

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