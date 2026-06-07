Transfermarkt назвав найдорожчих гравців у світі

Аналітична платформа Transfermarkt опублікувала оновлений список найдорожчих футболістів світу.

Першу сходинку між собою ділять вінгер Барселони Ламін Ямал та нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Також до п'ятірки найдорожчих потрапили: нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, півзахисник Барселони Педрі та вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе.

Найбільшою кількістю представників у топ-10 відзначилися ПСЖ та Реал Мадрид – по 3 на кожну команду.

Найдорожчі футболісти світу за версією Transfermarkt (в євро)

Ламін Ямал (Барселона) – 200 млн Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 200 млн Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) – 180 млн Педрі (Барселона) – 150 млн Майкл Олісе (Баварія Мюнхен) – 150 млн Жоау Невес (ПСЖ) – 140 млн Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 140 млн Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) – 140 млн Вітінья (ПСЖ) – 140 млн Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – 140 млн

Нещодавно Transfermarkt також оновив вартості гравців Англійської Прем'єр-ліги, зокрема українських легіонерів Віталія Миколенко та Єгора Ярмолюка.

Нагадаємо, що Ламін Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець.

У свою чергу, зірка Реала Мбаппе закінчив сезон Ла Ліги з найменшим вкладом в оборону воріт.