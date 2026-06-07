Transfermarkt назвав найдорожчих гравців у світі
Аналітична платформа Transfermarkt опублікувала оновлений список найдорожчих футболістів світу.
Першу сходинку між собою ділять вінгер Барселони Ламін Ямал та нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.
Також до п'ятірки найдорожчих потрапили: нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, півзахисник Барселони Педрі та вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе.
Найбільшою кількістю представників у топ-10 відзначилися ПСЖ та Реал Мадрид – по 3 на кожну команду.
Найдорожчі футболісти світу за версією Transfermarkt (в євро)
- Ламін Ямал (Барселона) – 200 млн
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 200 млн
- Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) – 180 млн
- Педрі (Барселона) – 150 млн
- Майкл Олісе (Баварія Мюнхен) – 150 млн
- Жоау Невес (ПСЖ) – 140 млн
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 140 млн
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) – 140 млн
- Вітінья (ПСЖ) – 140 млн
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – 140 млн
Нещодавно Transfermarkt також оновив вартості гравців Англійської Прем'єр-ліги, зокрема українських легіонерів Віталія Миколенко та Єгора Ярмолюка.
Нагадаємо, що Ламін Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець.
У свою чергу, зірка Реала Мбаппе закінчив сезон Ла Ліги з найменшим вкладом в оборону воріт.