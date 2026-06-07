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Transfermarkt назвав найдорожчих гравців у світі

Володимир Слюсарь — 7 червня 2026, 13:35
Transfermarkt назвав найдорожчих гравців у світі
Ламін Ямал
Getty Images

Аналітична платформа Transfermarkt опублікувала оновлений список найдорожчих футболістів світу.

Першу сходинку між собою ділять вінгер Барселони Ламін Ямал та нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Також до п'ятірки найдорожчих потрапили: нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, півзахисник Барселони Педрі та вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе.

Найбільшою кількістю представників у топ-10 відзначилися ПСЖ та Реал Мадрид – по 3 на кожну команду.

Найдорожчі футболісти світу за версією Transfermarkt (в євро)

  1. Ламін Ямал (Барселона) – 200 млн
  2. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 200 млн
  3. Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) – 180 млн
  4. Педрі (Барселона) – 150 млн
  5. Майкл Олісе (Баварія Мюнхен) – 150 млн
  6. Жоау Невес (ПСЖ) – 140 млн
  7. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 140 млн
  8. Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) – 140 млн
  9. Вітінья (ПСЖ) – 140 млн
  10. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – 140 млн

Нещодавно Transfermarkt також оновив вартості гравців Англійської Прем'єр-ліги, зокрема українських легіонерів Віталія Миколенко та Єгора Ярмолюка.

Нагадаємо, що Ламін Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець.

У свою чергу, зірка Реала Мбаппе закінчив сезон Ла Ліги з найменшим вкладом в оборону воріт.

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transfermarkt

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