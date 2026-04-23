Шахтар з дебютним голом Обаха дотиснув Зорю у перенесеному матчі 21 туру УПЛ

У четвер, 23 квітня, відбувся перенесений матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Шахтар здобув непросту перемогу над Зорею.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Вже на другій хвилині поєдинку "гірники" вийшли вперед зусиллями Проспера Обаха, для якого цей гол став дебютним у складі донецького клубу.

До свистка на перерву Зоря так нічим і не відповіла, однак на старті другого змогла відновити паритет після голу Малиша.

Підопічні Віктора Скрипника доволі довго утримували нічийний рахунок, але під завершення зустрічі заробили на власні ворота пенальті, який реалізував Бондаренко, а вдруге луганський клуб вже відігратися не зумів.

У підсумку Шахтар набрав 57 очок та збільшив відрив від другого ЛНЗ на 6 залікових балів. Зоря залишилася на 9-му місці (32).

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 23 квітня

Зоря – Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Обах, 1:1 – 51 Малиш, 1:2 – 82 Бондаренко

Зоря: Сапутін, Малиш, Джордан, Ескінья, Жуніор Рейс, Дришлюк (Задорожний, 85), Кушніренко, Попара (Горбач, 85), Вантух (Слесар, 64), Будківський, Андушич (Бах, 83)

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Марлон (Матвієнко, 90+1), Бондар, Тобіас, Назарина, Бондаренко, Мейрелліш (Ізакі, 58), Невертон (Егіналду, 58), Еліас (Траоре, 73), Проспер Обах (Аліссон, 73)

Попередження: Дришлюк (60), Малиш (80), Анджушич (81), Джордан (90+6), Кушніренко (90+6)

