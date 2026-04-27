Олександрія у компенсований час вирвала нічию з Епіцентром у 25 турі УПЛ

У понеділок, 27 квітня, відбувся передостанній матч 25-го туру УПЛ, в якому Епіцентр зіграв внічию з Олександрією.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 33-й хвилині зустрічі. Після розіграшу штрафного від Олександрії футболісти Епіцентра організували швидку контратаку, внаслідок якої вихід сам на сам із голкіпером "містян" Долгим реалізував Рохас.

Підопічні Володимира Шарана врятувалися від поразки на другій компенсованій хвилині другого тайму. Центральний захисник Олександрії Кампос головою замкнув подачу з кутового.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 27 квітня

Епіцентр – Олександрія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Рохас, 1:1 – 90+2 Кампос

Епіцентр: Білик – Климець, Кош, Григоращук, Лучкевич – Миронюк, Себеріо – Сіфуентес, Ковалець, К. У. Рохас – Сидун.

Олександрія: Долгий – Огарков, Боль, Кампуш, Бутко – Булеца, Ващенко, Мишньов – Ндіага, Родрігеш, Жонатан.

У турнірній таблиці Епіцентр посідає 12-те місце, маючи в активі 25 балів. Олександрія йде 15-ю з 13 балами.

Раніше в межах 25-го туру УПЛ Динамо здобуло вольову перемогу над Кривбасом, Полісся перемогло Оболонь, Шахтар здолав Кудрівку, а ЛНЗ та Маталіст 1925 зіграли внічию.