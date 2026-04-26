Рекорд результативності: Динамо перемогло Кривбас в історичному матчі з 11 голами

Київське Динамо здобуло вольову перемогу над Кривбасом у найрезультативнішому матчі в історії чемпіонатів України.

Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 6:5 на користь підопічних Ігоря Костюка.

Одним із героїв поєдинку став венесуельський вінгер криворіжців Глейкер Мендоза, який оформив покер у першому таймі. Ще до перерви "біло-сині" відіграли один м'яч завдяки Пономаренку.

Другий тайм став не менш результативним. Суперники влаштували справжню гольову перестрілку, зберігаючи інтригу до фінального свистка. Динамівці завдяки Михавку, Волошину та Буяльському зуміли відіграти три м'ячі.

На 73-й хвилині капітан криворіжців Задерака вивів свою команду вперед. Проте вже за кілька хвилин Ярмоленко знову відновив паритет.

Ветеран Динамо вдруге відзначився за три хвилини до завершення зустрічі, поставивши крапку в цьому неймовірному поєдинку.

Цей матч став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 26 квітня

Кривбас – Динамо 5:6 (4:1)

Голи: 1:0 – 13 Мендоза, 1:1 – 15 Пономаренко, 2:1 – 29 Мендоза, 3:1 – 34 Мендоза, 4:1 – 45+2 Мендоза, 4:2 – 48 Михавко, 4:3 – 63 Волошин, 4:4 – 69 Буяльський, 5:4 – 73 Задерака, 5:5 – 76 Ярмоленко, 6:5 – 87 Ярмоленко

Попередження: Араухо, 54 – Захарченко, 25, Волошин, 58.

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 71) – Араухо – Бар Лін (Джовані, 71), Задерака, Шевченко, Мендоза – Мулик (Парако, 60).

Динамо: Нещерет – Коробов (Караваєв, 46), Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Яцик (Буяльський, 61) – Волошин (Ярмоленко, 73), Піхальонок, Шапаренко, Редушко – Пономаренко.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Завдяки цій перемозі Динамо випередило Полісся, перемістившись на третю сходинку. Зазначимо, що житомирці матимуть змогу повернутися в топ-3 у разі перемоги над Оболонню.

Кривбас залишився на 7-му місці. В активі команди Партіка ван Леувена 40 балів.

Напередодні в межах 25-го туру УПЛ Карпати у львівському дербі розгромили Рух (3:0).