Динамо вперше в історії чемпіонатів України пропустило 4 голи за матч від одного гравця

Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза став першим гравцем в історії чемпіонатів України, який зумів забити чотири голи у ворота Динамо в одному матчі.

Непересічна подія відбулася в центральному поєдинку 25-го туру УПЛ. 24-річний венесуелець оформив покер у першому таймі, відзначившись на 13-й, 29-й, 34-й і 45+2-й хвилинах зустрічі.

Зазначимо, що до цього Динамо пропускало не більше трьох голів від одного гравця. Це вдавалося зробити Олексію Осіпову з Таврії у 1998-му та форварду Дніпра-1 Владиславу Супрязі у 2020-му.

Додамо, що Мендоза став лише четвертим легіонером, який забивав чотири голи у чемпіонаті України.

Нагадаємо, Глейкер Мендоза виступає за Кривбас з 2025 року. На рахунку вінгера 10 голів у поточному сезоні. Портал Transfermarkt оцінює венесуельця у 1,2 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Бражко отримав травму перед матчем з Кривбасом.