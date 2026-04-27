Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий: Шаран – про шанси Олександрії залишитись в УПЛ
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив нічию з Епіцентром (1:1) та шанси команди зберегти прописку в чемпіонаті України.
Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій команді, маю на увазі турнірне становище, безумовно, ми сюди їхали тільки за перемогою. Я вдячний хлопцям за той характер, який вони проявили, за цю гру, особливо у другому таймі – тому що ми побачили ту Олександрію, яку хочемо бачити: агресивну, гра вперед, багато боротьби, звичайно, стандартні положення, ну і жага перемоги.
Після гри з Вересом, де була безхарактерна поразка, ми зробили правильні висновки, розмовляли з президентом Сергієм Анатолійовичем, гендиректором Іваном Сергійовичем на цю тему та запевнили, що ми будемо битися до кінця.
На превеликий жаль, знов-таки ВАР не допомагає нам, скажемо так, і, знов-таки, ті моменти, які створює суперник – м'ячі нам залітають, хоча прекрасна контратака була, а ми в свою чергу не можемо реалізувати ці моменти.
Але дійсно, пацієнт скоріше живий, ніж мертвий, тому що є надія, залишається 5 турів, чемпіонат України – рівний, ми вже переконалися в цьому, і всі переконалися вболівальники й глядачі. Будемо намагатися віддавати всі сили, грати до кінця. Тільки одному Богу відомо, як усе закінчиться з нашою командою", – розповів Шаран.
У турнірній таблиці Олександрія йде 15-ю з 13 балами. Наступний матч команда зіграє 2 травня проти Колоса.