Шахтар здолав Кудрівку та зміцнив лідерство в УПЛ

Поєдинок між Кудрівкою та Шахтарем продовжив 25-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Вже у першому таймі "гірники" гарантували собі комфортну перевагу у вигляді двох голів. Їх авторами стали Невертон та Лукас Феррейра.

На 54-й хвилині Козак несподівано скоротив відставання господарів до мінімуму. Однак такий рахунок тримався недовго. Вже через три хвилини Бондаренко знову повернув перевагу донеччан на два м'ячі.

Більше обидва колективи не тішили уболівальників результативними ударами.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 26 квітня

Кудрівка – Шахтар 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 18 Невертон, 0:2 – 37 Лукас Феррейра, 1:2 – 54 Козак, 1:3 – 57 Бондаренко

Команда Арди Турана завдяки перемозі у Львові набрала вже 60 балів та одноосібно очолює турнірну таблицю УПЛ. "Гірники" скористалися осічкою черкаського ЛНЗ, який зіграв внічию 1:1 із харківським Металістом 1925. Після цієї мирової підопічні Віталія Пономарьова відстають від лідера вже на 8 очок.