Полісся з дублем Сарапія у меншості впевнено переграло Оболонь в 25 турі УПЛ

У неділю, 26 квітня, відбувся черговий матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Полісся вдома переграло Оболонь.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

На 18-й хвилині "вовки" відкрили рахунок завдяки точному пострілу зі штрафного Сарапія, який більярдним ударом низом пробив повз стінку та голкіпера у ближній кут воріт суперника.

До завершення тайму кияни так нічого і не протиставили опонентам та пішли на перерву у ролі наздоганяючих.

Шанси врятуватися для "пивоварів" збільшилися на 54-й хвилині, коли другу жовту картку та вилучення у пасив записав Краснічі. Втім, Оболонь не тільки не скористалися таким "подарунком", а й взагалі пропустила вдруге – дубль оформив Сарапій.

До фінального свистка столичний клуб так і не зміг використати кількісну перевагу, а згодом ще й привіз на власні ворота пенальті, який на 77-й хвилині реалізував Гуцуляк. Лише за хвилину до завершення основного часу Оболонь все ж змогла розмочити рахунок завдяки голу Третякова з пенальті, який і став останнім у протистоянні.

У підсумку Полісся набрало 49 очок та повернулося на третю сходинку турнірної таблиці, яку тимчасово займало Динамо після перемоги над Кривбасом. Оболонь із 26 заліковими балами залишилася на 11-му місці.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 26 квітня

Полісся – Оболонь 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Сарапій, 2:0 – 64 Сарапій, 3:0 – 77 Гуцуляк (пен), 3:1 – 89 Третяков (пен)

Полісся: Волинець, Сарапій, Гуцуляк, Михайліченко, Краснічі, Андрієвський (Емерллаху, 80), Федор (Бабенко, 64), Майсурадзе, Чоботенко (Мельниченко, 89), Брагару (Кобернюк, 61), Гайдучик (Краснопір, 61)

Оболонь: Марченко, Шевченко (Третяков, 78), Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бичек (Нестеренко, 61), Слободян (Черненко, 38), Суханов (Лях, 78)

Попередження: 49 – Брагару, 51 – Краснічі

Вилучення: 54 – Краснічі (Полісся)

Напередодні відбулася ще низка поєдинків. Зокрема, Динамо здобуло вольову перемогу над Кривбасом у найрезультативнішому матчі в історії чемпіонатів України, Металіст 1925 врятувався від поразки ЛНЗ, а Шахтар експериментальним складом обіграв Кудрівку.