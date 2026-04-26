Ітодо врятував Металіст 1925 від поразки ЛНЗ у 25 турі УПЛ

У неділю, 26 квітня, відбувся черговий матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ вдома зіграв унічию з Металістом 1925.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов без забитих голів, а ближчими до нього були підопічні Віталія Пономарьова, однак постріл Дідика впритул парирував Варакута.

На старті другої 45-хвилинки черкасці свого домоглися, а рахунок відкрив Рябов, який вибіг з-за спини Салюка після навісної передачі від Ассінора та влучно пробив головою.

Втім, перевага господарів протрималася трохи більше 10 хвилин, адже Ітодо після асиста Крупського без проблем розібрався із захисниками у карному суперника та відправив м'яч у сітку воріт Паламарчука.

Зазначимо, що нігерієць став справжнім "джокером" Младера Бартуловича, відзначившись голом через 5 хвилин після виходу на заміну.

Команди ще мали непогані моменти забити, але більше рахунок на табло не змінювався, зафіксувавши нічию 1:1.

У підсумку ЛНЗ набрав 52 бали та ризикує ще далі відпустити від себе Шахтар, який ще свій матч туру не зіграв, і вже підпустив ближе Динамо, яке свій поєдинок виграло. Водночас Металіст 1925 втратив можливість, принаймні тимчасово, піднятися на 4-ту сходинку (45 очок).

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 26 квітня

ЛНЗ – Металіст 1925 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Рябов, 1:1 – 69 Ітодо

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв, Дідик (Яшарі, 90+4), Рябов, Пастух, Твердохліб (Кравчук 67), Кузик, Ассінор (Авуду, 74)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк, Павлюк, Калюжний, Забергджа (Литвиненко, 64), Антюх, Рашиця (Кастільйо, 81), Мба (Ітодо, 64)

Напередодні київське Динамо здобуло вольову перемогу над Кривбасом у найрезультативнішому матчі в історії чемпіонатів України.