Колос дотиснув Полтаву в стартовому матчі 25 туру УПЛ

Програму 25 туру УПЛ відкривав матч у Ковалівці, де місцевий Колос приймав головного аутсайдера чемпіонату, Полтаву. Господарі зуміли здобути перемогу завдяки двом голам у останні 20 хвилин матчу. На 70 хвилині рахунок відкрив Ардіт Тахірі, а вже за 7 хвилин легіонер із Косово відзначився асистом на Антона Салабая.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 24 квітня

Колос – Полтава – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Тахірі, 2:0 – 77 Салабай

Колос: Пузанков, Цуріков, Бондаренко, Хрипчук, Понєдєльнік, Степаненко (54 Станковскі, 82 Денісенко), Еліас, Гагнідзе, Гусол (54 Салабай), Алефіренко (54 Кане), Тахірі (88 Захарків)

Полтава: Мінчев, Коцюмака, Білошевський (76 Марусич), Підлепич, Ухань, Плахтир (62 П'ятов), Дорошенко, Галенков, Сад (62 Місюра), Одарюк, (76 Вівдич) Сухоручко (76 Кобзар)

Попередження: 19 Плахтир, 31 Понєдєльнік, 34 Ухань, 36 Галенков, 83 Дорошенко

Завдяки цій перемозі Колос набрав 40 очок і зрівнявся з Кривбасом, який іде шостим у турнірній таблиці. Полтава залишається на останньому місці з 11 очками в 25 матчах.

Напередодні Шахтар у перенесеному матчі 21 туру обіграв Зорю 2:1.