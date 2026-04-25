Карпати розтрощили Рух у 25 турі УПЛ

У суботу, 25 квітня, Карпати здобули перемогу у львівському дербі над Рухом в межах 25-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

"Зелено-білі" вийшли вперед на 32-й хвилині поєдинку. Бруніньйо відгукнувся на подачу з флангу, однак його удар відбив воротар. Першим на добиванні був Ян Костенко, який відправив м’яч у сітку воріт.

Наприкінці першого тайму успіх Карпат розвинув Амбросій Чачуа. Затяжна атака "левів" завершилась влучним ударом хавбека.

На 56-й хвилині "зелено-білі" зробили рахунок розгромним. Після подачі Дениса Мірошніченка зі штрафного м’яч відскочив до Жана Педрозу, який гарматним ударом пробив Герету.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 25 квітня

Рух (Львів) – Карпати (Львів)

Голи: 0:1 – 32 Костенко, 0:2 – 44 Чачуа, 0:3 – 57 Педрозу

Рух: Герета, Роман, Підгурський, Слюсар (Діалло, 58), Товарницький, Кітела, Бойко, Притула, Таллес (Себро, 87), Клайвер (Касарда, 73), Невес (Тутті, 87).

Карпати: Домчак, Лях (Адамюк, 75), Холод (Стецьков, 86), Жан Педрозу, Мірошніченко, Сапуга (Рубчинський, 65), Бруніньйо, Чачуа, Костенко (Квасниця, 75), Алькайн (Пауло Вітор, 65), Фаал.

Попередження: Роман, 3, Підгурський, 80 – Лях, 25.

Карпати з 36 балами посідають восьме місце у турнірній таблиці першості. Рух з 20 очками перебуває на 14-й позиції (зона перехідних матчів).

Нагадаємо, програму 25 туру УПЛ відкривав матч у Ковалівці, де місцевий Колос обіграв головного аутсайдера чемпіонату, Полтаву.