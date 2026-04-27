Зоря переграла Верес у заключному матчі 25 туру УПЛ
У понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 25-го туру УПЛ, в якому луганська Зоря переграла рівенський Верес.
Зустріч завершилась з рахунком 2:0.
Зоря вийшла вперед у першому таймі. Артем Слесарь в падіння через себе влучив у кут воріт – без шансів для воротаря.
На старті другої половини гри за луганський колектив знову забив Слесарь, однак його гол скасували після перегляду ВАР, зафіксувавши офсайд.
Попри це, гравці Зорі все ж змогли відзначитись. Вантух завдав удару з 35-метрів, з яким не зміг впоратись Валентин Горох, пропустивши м'яч повз руки.
Чемпіонат України – УПЛ
25 тур, 27 квітня
Зоря (Луганськ) – Верес (Рівне) 2:0 (1:0)Голи: 1:0 – 18 Слесар, 2:0 – 60 Вантух
Зоря посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості, маючи в активі 35 очок. Верес з 29 балами йде десятим.
Раніше в межах 25-го туру УПЛ Динамо здобуло вольову перемогу над Кривбасом, Полісся перемогло Оболонь, Шахтар здолав Кудрівку, а ЛНЗ та Маталіст 1925 зіграли внічию.