Зоря переграла Верес у заключному матчі 25 туру УПЛ

У понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 25-го туру УПЛ, в якому луганська Зоря переграла рівенський Верес.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Зоря вийшла вперед у першому таймі. Артем Слесарь в падіння через себе влучив у кут воріт – без шансів для воротаря.

На старті другої половини гри за луганський колектив знову забив Слесарь, однак його гол скасували після перегляду ВАР, зафіксувавши офсайд.

Попри це, гравці Зорі все ж змогли відзначитись. Вантух завдав удару з 35-метрів, з яким не зміг впоратись Валентин Горох, пропустивши м'яч повз руки.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 27 квітня

Зоря (Луганськ) – Верес (Рівне) 2:0 (1:0)

: 1:0 – 18 Слесар, 2:0 – 60 Вантух

Зоря посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості, маючи в активі 35 очок. Верес з 29 балами йде десятим.

Турнірна таблиця УПЛ

Раніше в межах 25-го туру УПЛ Динамо здобуло вольову перемогу над Кривбасом, Полісся перемогло Оболонь, Шахтар здолав Кудрівку, а ЛНЗ та Маталіст 1925 зіграли внічию.