Історичний рекорд УПЛ, запаморочення воротаря Чорноморця та робочі перемоги грандів: підсумки 24 туру УПЛ

Позаду вже 80% дистанції – відгримів 24-й тур Української Прем'єр-ліги. І вийшов він таким, що говорити більше хочеться не про Динамо і Шахтар, а про пересічних представників ліги. Гранди просто сильніші за всіх, вони, як і належить, перемогли – і це досить нудно.

А ось на позиціях нижче відбувалися приголомшливі і, часом, без перебільшення, історичні речі.

11.04

ЛНЗ – Шахтар 1:4

12.04

Кривбас – Динамо 0:2

Рух – Олександрія 1:1

Оболонь – Чорноморець 1:0

13.04

Ворскла – Полісся 0:2

Лівий Берег – Колос 0:2

Зоря – Верес 1:2

14.04

Інгулець – Карпати 1:2

Ляп сезону

Ні перемоги грандів, ні осічка Олександрії, ні супербойовий матч Зорі з Вересом не в змозі затьмарити ЩОСЬ, що подарував глядачам Чіджоке Аніагбоссо.

Для Оболоні та Чорноморця матч був винятково важливий. Обидві команди підходили до нього в нижній четвірці, для обох поєдинок був чи не найкращою можливістю за весь сезон набрати очки. Це, звісно, призвело до типово української "низової" битви, але єдиний м'яч вийшов зовсім не типовим.

Під час кутового Чорноморець сів у оборону так глибоко, що в певний момент усі 11 його гравців опинилися у штрафному. Три з них – на лінії воріт, за спиною воротаря. Але ніхто з них не мав жодного шансу відбити удар... цього ж воротаря, коли він вирішив ударом через себе скинути м'яч назад. Цей м'яч так і залишився єдиним у грі: знекровлений (Петряк і Хобленко пропускали поєдинок через дискваліфікацію) Чорноморець не зміг зрівняти рахунок, а Оболонь могла забити ще не раз. Пенальті для "пивоварів" приніс лише удар у поперечину, та й рятував Чіджоке ще не раз.

Хто ви, месьє Аніагбоссо? Нігерійський воротар багато грав за молодіжну збірну, ще 2023-го переїхав в Україну – але не в Одесу. Полісся, яке закуповувалося під УПЛ, фактично, новим складом, підписало і нового кіпера. У системі Полісся Чіджоке не зіграв жодного разу, навіть за фарм-клуб в особі Звягеля – і перейшов у Чорноморець. Але і там сидів на банці, поки не травмувався Артур Рудько.

Полісся, звичайно, завдяки виручці з АТБ грошей не рахує, але загалом, здається, що такі гравці, як Аніагбоссо, в УПЛ не дуже потрібні. З ким, з ким, а з воротарями у вітчизняному футболі повний порядок – як бачимо, найкращі навіть у європейські топклуби їдуть. У Аніогбоссо відчуваються проблеми зі школою як такою. Цей "удар скорпіона" увійде в історію, але причиною для нього послужила найбанальніша воротарська помилка. Чіджоке зіграв на виході, не втримав м'яч у руках і скинув його прямо на Бичека.

Рекорд сезону

Протилежним прикладом – прикладом того, як голкіпер без будь-якого статусу творить чудеса – може послужити Олексій Паламарчук. Тільки в 30 років він дебютував у вищій лізі України, до цього граючи в нижчих лігах. Місцем його роботи теж була Одеса – але для початку тільки у вигляді другої команди міста, ФК Одеса. Потім Зоря – але знову-таки "не та", а село Зоря Одеської області, в якому він грав за ФК Балкани. А потім і Чорноморець, але тільки в момент виступів клубу в Першій лізі. Після повернення в УПЛ "моряки" позбулися Паламарчука.

Загалом, тільки на четвертому десятку, у складі Інгульця Паламарчук почав регулярно грати у вищій лізі – і клуб із Петрового, можна сказати, зірвав джекпот. Воротар-то саме зараз на піку форми, всі сезони в нижчих лігах можна вважати підготовкою до справжніх ігор. І в них Паламарчук встановив рекорд, який не вкладається в голові.

Шість відбитих пенальті поспіль! Ігор Невес у грі з Карпатами, Шота Нонікашвілі з ЛНЗ, Олександр Філіппов з Олександрією, Георгій Судаков з Шахтарем, Олександр Скляр з Ворсклою і Бруніньйо знову з Карпатами, але в другому колі, стали співучасниками рекорду. І не сказати, що воротареві щастило з ударами: Невес бив у лівий від себе кут, Філіппов і Бруніньо – у правий, Нонікашвілі – по центру. Але воротар відбиває все: навіть Мрвальєвич, після точного удару якого почалася серія, пробив його з другої спроби, коли арбітр зажадав перебити удар.

Таким чином, Паламарчук побив рекорд... Дмитра Різника. Так, досить свіжий був рекорд: нинішній воротар Шахтаря ще у Ворсклі у 2021-му потягнув п'ять пенальті поспіль. Далі навіть складно назвати, до чого прагнути – хоча певний орієнтир знайти можна. Шість невдач будь-якого типу (рахуючи промахи тих, хто б'є, і влучання в каркас) були у Богдана Сарнавського за ФК Львів у сезоні-2019/2020 і Валерія Воробйова за Кривбас у сезоні-1993/94. Валерія після такого взяли в Динамо, де він був би основним, якби не феноменальний прогрес Шовковського... Загалом, якщо Паламарчуку вдасться відбити й наступний пенальті, він стане рекордсменом без жодних "але".

Ось тільки команда відповісти воротареві взаємністю не може. Гра з Карпатами принесла чергову поразку, і навіть сумарно в шести іграх із відбитими пенальті "Інгулець" набрав лише 4 очки. Виліт для команди з Петрового виглядає все більш неминучим.

Скандал туру

Ротань після гри з Рухом не соромився у висловлюваннях:

"У мене весь телефон забитий повідомленнями про суддівство. Це ж не я один сліпий. Звідки ноги ростуть? У першому матчі з Рухом у нас також вкрали перемогу – VAR дивилися тоді сім хвилин. Але в суботу навіть підходити до нього не захотіли. Якщо головний арбітр сліпий, то й на VAR сидів не дуже зрячий хлопець. З одного боку гегемон, з іншого боку гегемон. Вийшов суддя з наляканими очима, вирішив працювати на цих гегемонів. Не хочу нікого ображати, це жарт. Який сенс вкладати гроші в команду, якщо у президента Олександрії відбирають його мету, емоції".

Так Ротань висловився щодо ситуації з грою рукою футболіста Руху на 76-й хвилині. До того моменту рахунок був 1:1 – і, оскільки арбітр не наважився поставити пенальті, він таким і залишився. Чи повинен був арбітр призначати 11-метровий? Пишіть свої думки в коментарі. Моя така: відстань до воріт була настільки екстремально близькою (набагато ближче, ніж та сама "точка" для пробиття пенальті!), що навіть фактор рикошету в руку не має бути вирішальним. Інакше можна буде і на лінії воріт гравців ставити, щоб блокувати удари.

Для клубу одна осічка – це пів біди. Справжня біда – травма Безерри, якого довелося міняти ще в першому таймі. Зі здоровим бразильцем, думаю, вдалося б обіграти Рух і без урахування цієї спірної ситуації – і всім, хто причетний до Олександрії, залишається з тривогою чекати, скільки ще матчів доведеться грати без нього.

Чорна мітка для Григорчука

Гранди, тим часом здобули свої робочі перемоги. І якщо Динамо довелося помучитися, то Шахтар взяв три очки легко і красиво. Уже до 20-ї хвилини рахунок у Черкасах був розгромним і на користь гостей, а надалі "гірники" явно скинули оберти.

Було б дуже легко співати оди Шахтарю, який знову відтворив східноєвропейську Барселону, але один факт кидає тінь на таку велич. Марлон Гомес прийшов у команду півтора року тому, за весь цей час забив в УПЛ шість голів – і п'ять із них влетіли у ворота команд Григорчука!

Досягнення тим дивніше, якщо враховувати, що восени минулого року Роман Йосипович в УПЛ не працював. Марлон забив 5 м'ячів за дві гри: хет-трик був рік тому Чорноморцю, дубль – тепер ЛНЗ. І це не випадковість, бо саме Григорчук ставить сміливий, відкритий футбол. Його за це люблять, він на цьому зробив собі ім'я – але Шахтарю, з усіма його технарями (проти ЛНЗ вийшло в "старті" 6 бразильців), грати в таких матчах особливо легко.

Інше питання, що таких суперників в УПЛ у Шахтаря дуже мало.

Ванат витягнув черговий матч

Динамо після виїзду до Кривого Рогу теж пробувало влаштувати скандал, але це просто смішно. Можна сказати, кияни незадоволені тим, що їм не підсудили. Попов двічі поспіль не встигав за швидкими атаками Кривбаса і двічі поспіль фолив. Навіть якщо забути про те, що арбітр мав право в другому випадку показати пряму червону за фол останньої надії (а він справді мав на це право) – ні в кого не було б запитань, якби Балакін в обох випадках показав жовту і зрештою все одно вилучив Попова на 67-й хвилині.

До того моменту Динамо вже вело в один м'яч: комбінація вийшла до такої міри на порожні ворота, що Ярмоленко зміг забити правою ногою. Але Кривбас і в рівних складах отримав перевагу в другому таймі, проводив атаки – і, загалом, змусив усіх причетних до Динамо нервувати, коли клуб ще й у меншості залишився. Але Ванат у прекрасному стилі зробив другий гол – і ніби зруйнував лавину атак. За 2:0, звісно, утримувати перевагу набагато простіше, і Шовковський спокійно довів матч до перемоги.

Ванат виріс у справжню зірку: тепер він не просто грає на команду, а й приносить результат на чистому класі. І, головне, з досягненнями все теж добре: друга поспіль перемога в бомбардирських перегонах навряд чи кудись дінеться, та й чемпіонство буде вже дуже складно упустити. Після осічки Олександрії відрив Динамо від другого місця зріс до шести очок, а зі складних суперників до кінця сезону залишилися тільки Шахтар і Полісся.

Гол туру

Про Харатіна багато говорити не будемо – раніше вже зазначав, що цей трансфер вийшов для Вереса ідеальним влучанням. Просто зафіксуємо прекрасний удар одним дотиком на самому початку гри проти Зорі: