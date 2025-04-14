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Воротар Інгульця встановив неймовірний рекорд в УПЛ

Микола Дендак — 14 квітня 2025, 16:23
Воротар Інгульця встановив неймовірний рекорд в УПЛ
Олексій Паламарчук
УПЛ

Воротар Інгульця з Петрового Олексій Паламарчук встановив неймовірний рекорд в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На 12-й хвилині матчу 24 туру проти Карпат голкіпер парирував пенальті від Бруніньйо. 33-річний футболіст відбив уже 6-й поспіль 11-метровий, що є рекордним показником в чемпіонаті України.

Таким чином голкіпер аутсайдера УПЛ побив рекорд теперішнього воротаря Шахтаря Дмитра Різника.До гри проти Карпат Паламарчук зіграв 22 матчі за свій клуб, пропустив 34 голи та 7 поєдинків провів "на нуль".

Нагадаємо, не так давно Різник встановив неймовірний рекорд в Лізі чемпіонів. Він здійснив 15 сейвів за 1 матч, що раніше не вдавалося нікому.

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