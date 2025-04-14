Паламарчук встановив рекорд УПЛ, але не врятував Інгулець від поразки у матчі проти Карпат

Львівські Карпати здобули мінімальну перемогу над Інгульцем з Петрового у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Перший гол ще в дебюті зустрічі забив захисник "левів" Владислав Бабогло з подачі з кутового від Бруніньйо. Бразилець мав шанс ще в першому таймі подвоїти перевагу, але не зумів реалізувати пенальті.

Тут варто відзначити голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука, який відбив уже 6-й поспіль 11-метровий та встановив рекорд чемпіонату України.

Попри старання воротаря, клуб з Петрового все ж поступився. На 81 хвилині зустрічі Бабогло забив вдруге. Тим не менш, Інгулець зумів ненадовго відродити інтригу.

На останніх хвилинах Крістіан Свистун поклав справжню красу. Він за шаленою траєкторією пробив, перекинув Кінарєйкіна та подарував трохи надії вболівальникам Інгульця.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 14 квітня

Інгулець – Карпати 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 5 Бабогло, 0:2 – 81 Бабогло, 1:2 – 90 Свистун

Інгулець: Паламарчук, Бенедюк (Свистун 78), Малиш (Жовтенко 67), Дихтярук, Катрич, Пушкарьов, Волохатий, Лосенко, П'ятов (Кисленко 78), Фарасеєнко (Могильний 67), Сад (Гаджук 83)

Карпати: Кінарейкін, Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецков, Чачуа (Квасниця 90+2), Альварес, Бруніньйо (Шах 72), Підлепенець (Очеретько 65), Костенко (Федор 72), Краснопір (Невес 72)

Попередження: Пушкарьов 23, Дихтярюк 37 – Костенко 39

Карпати вийшли на 5 місце в турнірній таблиці, обійшовши Кривбас. До четвертого Полісся – 5 очок. Зазначимо, що 4 сходинка потенційно дає право грати в єврокубках. Що ж стосується Інгульця, то команда продовжує йти останньою.

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Нагадаємо, у 24 турі УПЛ Динамо у меншості перемогло Кривбас, Шахтар розгромив ЛНЗ, а Олександрія втратила бали у грі з Рухом.