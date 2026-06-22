Деякі варіанти виглядали простішими: Костюк оцінив першого суперника Динамо в Лізі Європи

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк висловився щодо першого суперника в Лізі Європи сезону-2026/27 – румунської Університаті.

Його слова цитує офіційний сайт "біло-синіх".

На думку 50-річного фахівця, киянам дісталася доволі міцна команда з кваліфікованими футболістами.

"Розуміємо, що легких суперників у кваліфікації Ліги Європи не буває, всі команди посідають високі місця у чемпіонатах своїх країн. Так, можливо, деякі інші варіанти на папері виглядали простішими, але жереб визначив саме Університатю, й ми з повагою ставимося до цього суперника. Це міцна, добре організована команда з хорошими виконавцями", – зазначив Костюк.

Головний тренер Динамо зауважив, що наразі команда готується до всього сезону, а не до окремого суперника.

"Концентруємося насамперед на собі. Попереду збір, підготовка, контрольні матчі, наше завдання – підійти до офіційних поєдинків у найкращому стані. Якщо хочеш досягати серйозних результатів у єврокубках, потрібно бути готовим перемагати будь-якого суперника, незалежно від жереба. Тому сприйняли результати жеребкування спокійно й уже готуємося до протистояння", – сказав Костюк.

Нагадаємо, що завдяки перемозі в Кубку України Динамо потрапило до Ліги Європи. У першому кваліфікаційному раунді "біло-сині" зіграють проти румунської Університаті. Перший поєдинок відбудеться 9 липня у польському Любліні, а матч-відповідь 16 липня в Клужі.

Динамо готується до сезону на тренувальних зборах в Австрії. У першому контрольному матчі кияни зіграли внічию з празькою Славією (1:1).