Олександрія сенсаційно втратила бали у матчі проти Руха у 24 турі УПЛ

Один з лідерів чемпіонату Олександрія сенсаційно втратила бали у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти львівського Руха.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Олександрія була активнішою протягом усього першого тайму, проте забити команді не вдавалося. Лише на 43 хвилині "містяни" зусиллями Дмитра Мишньова вийшли вперед. Півзахисник чудовим ударом з лінії штрафного влучив під стійку.

По перерві ситуація не змінилася. За всю гру львів'яни зуміли лише одного разу влучити у ствір воріт, проте як. На 67 хвилині зустрічі Рух розіграв гарну комбінацію та вивів Бабукара Фала на прекрасну ударну позицію. Той не схибив та забив дебютний гол в УПЛ.

У підсумку нічия. Олександрія відпустила Динамо на 6 очок в турнірній таблиці та підпустила до себе Шахтар, який тепер відстає на 4 бали.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 12 квітня

Рух – Олександрія 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Мишньов, 1:1 – 74 Фал

Рух: Ледвій – Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Едсон (Рябов 71), Пастух (Притула 64), Слюсар (Підгурський 57), Карабін, Климчук (Фал 64), Алмазбеков (Рунич 46).

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Компас, Шабанов, Мартинюк, Ващенко (Шостак 74), Безерра (Джевані 18), Шепелєв (Козак 74), Мишньов (Бєляєв 62), Теді Цара (Смирний 62), Ковалець.

Попередження: Едсон 64 – Феррейра 48, Шостак 82, Мартинюк 85

Нагадаємо, у 24 турі УПЛ Динамо у меншості перемогло Кривбас, а Шахтар розгромив ЛНЗ.