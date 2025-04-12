Червона Попова і гол Ярмоленка: Динамо у меншості здолало Кривбас у 24 турі УПЛ

Київське Динамо здобуло надважку перемогу над криворізьким Кривбасом у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Зустріч мала розпочатися о 13:00, але через повітряні тривоги в Дніпропетровській області старт гри затримався на годину.

Перший тайм був майже без моментів, аж до 35 хвилини, коли Андрій Ярмоленко скористався передачею Владислава Дубінчака та помилкою захисників господарів поля. Для легенди Динамо це 112 гол в УПЛ. Криворіжці одразу ж підняли темп, але забити не вдалося.

У другому таймі Кривбас отримав серйозний шанс відігратися: Денис Попов отримав червону картку за фол останньої надії. І хоч підопічні Юрія Вернидуба грали у більшості, гол забили саме кияни. Владислав Ванат прийняв довжелезний пас того ж Дубінчака та майстерно пробив з-за меж штрафного.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 12 квітня

Кривбас – Динамо 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 35 Ярмоленко, 0:2 – 74 Ванат

Огляд матчу

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго (к), Ілич (Вакулко 80), Ікенна, Задерака, Твердохліб, Кузик (Каменський 80), Соса (Мулик 85)

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко (Піхальонок 78), Михайленко, Буяльський (Бражко 70), Кабаєв (Волошин 78), Ярмоленко, Ванат (Герреро 80)

Попередження: Задерака 29, Конате 33 – Караваєв 37, Шапаренко 73, Бражко 79, Михавко 84

Вилучення: Попов 64 (Динамо, пряма червона)

У підсумку підопічні Олександра Шовковського збільшили перевагу над Олександрією в турнірній таблиці до 7 балів. Невдовзі команда Руслана Ротаня зіграє проти Руха.